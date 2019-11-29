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29 Kasım 2019, Cuma
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Udoh listede

Udoh listede

Euroleague'de son on yıla damga vuran isimler arasında da gösterildi. 2015-17 arası F.Bahçe forması giyen Udoh, sarı-lacivertli ekibin EuroLeague şampiyonluğuna ulaştığı Four'unda seçilmişti. Fener'den Sloukas, Datome ve De Colo da listede yer bulmuştu.

Euroleague'de son on yıla damga vuran isimler arasında da gösterildi. 2015-17 arası F.Bahçe forması giyen Udoh, sarı-lacivertli ekibin EuroLeague şampiyonluğuna ulaştığı Four'unda seçilmişti. Fener'den Sloukas, Datome ve De Colo da listede yer bulmuştu.

  1. 29.11.2019
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