Udoh listede

Euroleague'de son on yıla damga vuran isimler arasında Ekpe Udoh da gösterildi. 2015-17 arası F.Bahçe forması giyen Udoh, sarı-lacivertli ekibin EuroLeague şampiyonluğuna ulaştığı 2017 Final Four'unda MVP seçilmişti. Fener'den Sloukas, Datome ve De Colo da listede yer bulmuştu.