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29 Kasım 2019, Cuma
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coştu bir kere

Hatay coştu bir kere

, Kupası 5. hafta maçında evinde, Ruzomberok’u yenerek 4. galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar: - : 97-76, : .

, Kupası 5. hafta maçında evinde, Ruzomberok'u yenerek 4. galibiyetini elde etti. Diğer sonuçlar: - : 97-76, : .
  1. 29.11.2019
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