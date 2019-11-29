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29 Kasım 2019, Cuma
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Kaf-Kaf’ın hayali final

Kaf-Kaf’ın hayali final

’nda 2. tura yükselen Karşıyaka, hedefini final olarak belirledi. Son üç yıldır yarı finalin kapısından dönen Kaf-Kaf, bu yıl kupanın en büyük favorilerinden biri olarak gözüküyor. , Enisey ve Bahçeşehir’e rakip olacağı 2. turda ilk ikiye girerse çıkacak.

'nda 2. tura yükselen Karşıyaka, hedefini final olarak belirledi. Son üç yıldır yarı finalin kapısından dönen Kaf-Kaf, bu yıl kupanın en büyük favorilerinden biri olarak gözüküyor. , Enisey ve Bahçeşehir'e rakip olacağı 2. turda ilk ikiye girerse çıkacak.
  1. 29.11.2019
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