Kaf-Kaf’ın hayali final
Avrupa Kupası’nda 2. tura yükselen Karşıyaka, hedefini final olarak belirledi. Son üç yıldır yarı finalin kapısından dönen Kaf-Kaf, bu yıl kupanın en büyük favorilerinden biri olarak gözüküyor. Yeşil-kırmızılılar; Leiden, Enisey ve Bahçeşehir’e rakip olacağı 2. turda ilk ikiye girerse çeyrek finale çıkacak.
- 29.11.2019
-
Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
Toplam 1
Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
-
Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
Toplam 1
Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
-
Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
Kaf-Kaf’ın hayali final haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.