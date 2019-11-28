Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 5. haftasında D Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Slovakya'nın MBK Ruzomberok takımını sahasında 80-79 yendi.
Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 5. haftasında D Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Slovakya'nın MBK Ruzomberok takımını sahasında 80-79 yendi. Grupta son maçlar öncesi Hatay Büyükşehir Belediyespor, aldığı bu galibiyetle bir üst tura yükselmeyi garantiledi.
1. Periyot: 24-14
Devre: 42-32
3. Periyot: 60-49
MAÇ SONUCU 80-79
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 1, Özge Yavaş 7, Gajic 18, Peters 6, Magarity 16, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran 2, Ben Abdulkader 30, Tuğba Oral
MBK Ruzomberok: Williams, Turudic 13, Havranova, Mistinova 13, Fekete 27, Moravcikova 2, Kelcikova 2, Yatskovets 20, Dudasova 2
- 28.11.2019
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
Toplam 1
Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
Toplam 1
Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
Hatay Büyükşehir Belediyespor 80-79 MBK Ruzomberok | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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