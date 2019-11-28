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28 Kasım 2019, Perşembe
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Büyükşehir Belediyespor 80-79 Ruzomberok | MAÇ SONUCU

Hatay Büyükşehir Belediyespor 80-79 MBK Ruzomberok | MAÇ SONUCU

, FIBA Kadınlar 'nın 5. haftasında D Grubu'nda Büyükşehir Belediyespor, Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 80-79 yendi.

, FIBA Kadınlar 'nın 5. haftasında D Grubu'nda Büyükşehir Belediyespor, Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 80-79 yendi. Grupta son maçlar öncesi , aldığı bu galibiyetle bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

1. Periyot: 24-14

Devre: 42-32

3. Periyot: 60-49

MAÇ SONUCU 80-79

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 1, Özge Yavaş 7, Gajic 18, Peters 6, Magarity 16, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran 2, Ben Abdulkader 30, Tuğba Oral

MBK Ruzomberok: Williams, Turudic 13, Havranova, Mistinova 13, Fekete 27, Moravcikova 2, Kelcikova 2, Yatskovets 20, Dudasova 2

  1. 28.11.2019
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