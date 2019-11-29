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29 Kasım 2019, Cuma
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Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı

ING Süper Ligi'ne 10'uncu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 7'nci hafta maçlarıyla devam edilecek. Basketbol 1. Ligi'nde 8'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 10'uncu hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4 ligde haftanın maç programı şöyle:

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta-Sigortam.net İTÜ Basket (BJK Akatlar)

15.15 Teksüt Bandırma-Bahçeşehir Koleji ()

17.30 Darüşşafaka Tekfen-TOFAŞ (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece -Türk Telekom (Gazanfer Bilge)

1 Aralık Pazar:

15.15 Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)

17.30 Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko (Karşıyaka )

20.00 OGM Ormanspor-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor ()

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta (Sinan Erdem)

HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

14.00 Birevim Elazığ -Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ( İdare)

16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Samsun Canik Belediyespor (Metro Enerji)

17.00 İzmit Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol ( Atatürk)

1 Aralık Pazar:

13.00 Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor (Ankara)

15.15 Galatasaray-Beşiktaş TRC İnşaat (Ahmet Cömert)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Bugün:

16.30 Anadolu Basket-Samsunspor (TOBB ETÜ)

Yarın:

16.00 Petkimspor-Manisa (ENKA)

16.00 Konyaspor-Final Gençlik (Selçuklu Belediyesi)

17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-1881 Belediyespor (Fethiye Beşkaza)

17.00 Semt77 Yalovaspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (90. Yıl)

17.00 Akhisar Belediyespor-Merkezefendi Belediyespor (Akhisar Belediye)

17.00 Gemlik Basketbol-Bornova Belediyespor (Gemlik)

1 Aralık Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı-Mamak Belediyespor (Teksüt Kara Ali Acar)

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Bugün:

18.00 Bayraklı Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

18.00 BOTAŞ Gelişim-Nesibe Aydın (Ankara DSİ Etlik)

Yarın:

14.00 Antalya 07 Basketbol-Sakarya Yükseliş (Muratpaşa Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Yalova VİP-Bosna 34 (90. Yıl)

14.00 Bursa Büyükşehir-Mersin Üniversitesi (Yıldırım Şahin Başol)

15.00 Emlak Konut-Urla Belediyespor (Complex İstanbul)

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Mardin Büyükşehir Başak (Edremit)

1 Aralık Pazar:

16.00 1881 Düzce Belediye-İstanbul Üniversitesi (Kalıcı Konutlar Merkez)

  1. 29.11.2019
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