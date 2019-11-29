Bellona Kayseri galibiyetle döndü - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Bellona Kayseri galibiyetle döndü

Bellona Kayseri galibiyetle döndü

Bellona Kayseri galibiyetle döndü

FIBA C Grubunda mücadele eden , deplasmanda oynadığı maçta A3 ’i 3 sayı farkla 83-80 mağlup ederek galibiyetle döndü. Sarı-Kırmızılılar aldığı bu galibiyetle C Grubunda üçüncü galibiyetini aldı ve gruptan çıkma umudunu son maça taşıdı.

FIBA C Grubunda A3 ile deplasmanda karşı karşıya gelen 83-80 mağlup ederek karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Kayseri aldığı bu galibiyetle C Grubunda üçüncü galibiyetini aldı ve gruptan çıkma umudunu son maça taşıdı.

Stat: Umea Energi Arena

Hakemler: Webb Kate xx, Tukıss Einars xx, Kowalskı Karol xx

A3 Umea Basket: Tiffany Brown xxx (23), Sofia Pelander xx (12), Lajahna Odessa Drummer xx (11), Alyssa Lawrence xx (11), Tamara Radocaj xx (10), Elme Hansson x (7), Danielle Elvbo x (6), Frida Modig x

Bellona Kayseri Basketbol: Kennedy Burke xxx (23), Shacobia Barbee xxx (20), Luca Ivankovic xxx (12), Ann Wauters xxx (12), Kübra Siyahdemir xx (8), Ayşegül Günay xx (4), Beril Albayrak xx (4), Klaudia Perisa x, Gizem Sezer x

Periyotlar:
1.Periyot: 20-17 (A3 Umea Basket)
2.Periyot: 35-45 (Bellona Kayseri Basketbol)
3.Periyot: 59-59 (Berabere)
  1. 29.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bellona Kayseri galibiyetle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN