Galatasaray'dan sürpriz transfer! Alex Poythress...
Galatasaray Doğa Sigorta, potada sürpriz bir transfer yaptı. Sarı Kırmızılılar son olarak Çin ekibi Jilin Northeast Tigers forması giyen 2.03 metre boyundaki forvet Alex Poythress ile el sıkıştı.
Galatasaray Doğa Sigorta, 26 yaşındaki ABD'li basketbolcu Alex Poythress ile anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın NBA'de oynayan oyuncuyu sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı ve Alex Poythress'in takıma ciddi katkısı olacağı belirtildi.
Üç ve dört numara pozisyonlarında görev yapabilen Poythress, daha önce NBA'de Sixers, Pacers ve Hawks formaları giydi.
Geçtiğimiz sezon Hawks'ta 21 maça çıkan Poythress, maç başına 14.5 dakika süre alırken 5.1 sayı ve 3.6 ribaund ortalamalarıyla oynadı.
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