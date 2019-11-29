Galatasaray'dan sürpriz transfer! Alex Poythress... - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Galatasaray'dan sürpriz transfer! Alex Poythress...

'dan sürpriz ! ...

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Alex Poythress...

Doğa Sigorta, potada sürpriz bir yaptı. Sarı Kırmızılılar son olarak ekibi Jilin Northeast Tigers forması giyen 2.03 metre boyundaki forvet ile el sıkıştı.

Doğa Sigorta, 26 yaşındaki ABD'li basketbolcu ile anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın 'de oynayan oyuncuyu sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı ve Alex Poythress'in takıma ciddi katkısı olacağı belirtildi.

Üç ve dört numara pozisyonlarında görev yapabilen Poythress, daha önce NBA'de Sixers, Pacers ve Hawks formaları giydi.

Geçtiğimiz sezon Hawks'ta 21 maça çıkan Poythress, maç başına 14.5 dakika süre alırken 5.1 sayı ve 3.6 ribaund ortalamalarıyla oynadı.

Emre Bol: Son yıllarda Avrupa'da ülke puanının düşmesinin sebebi Galatasaray'dır

  1. 29.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'dan sürpriz transfer! Alex Poythress... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN