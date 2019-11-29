Galatasaray'dan sürpriz transfer! Alex Poythress...

Galatasaray Doğa Sigorta, 26 yaşındaki ABD'li basketbolcu Alex Poythress ile anlaşmaya vardı. Galatasaray'ın NBA'de oynayan oyuncuyu sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı ve Alex Poythress'in takıma ciddi katkısı olacağı belirtildi.

Üç ve dört numara pozisyonlarında görev yapabilen Poythress, daha önce NBA'de Sixers, Pacers ve Hawks formaları giydi.

Geçtiğimiz sezon Hawks'ta 21 maça çıkan Poythress, maç başına 14.5 dakika süre alırken 5.1 sayı ve 3.6 ribaund ortalamalarıyla oynadı.