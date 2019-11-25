Kaf-Kaf zirve aşkına

ING Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında lider Pınar Karşıyaka, Afyon Bld.'ye konuk oldu. Maçta devreyi 41-31 üstün tamamlayan yeşil-kırmızılılar, fazla zorlanmadığı karşılaşmadan 75-66 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü. Kaf- Kaf'ta Metecan, attığı 21 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başardı. Ev sahibinde ise Crawford'un 19 sayısı mağlubiyete engel olamadı.