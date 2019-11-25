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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Kaf-Kaf zirve aşkına

Kaf-Kaf zirve aşkına

9. hafta maçında lider , .'ye konuk oldu. Maçta devreyi 41-31 üstün tamamlayan yeşil-kırmızılılar, fazla zorlanmadığı karşılaşmadan 75-66 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.

9. hafta maçında lider , .'ye konuk oldu. Maçta devreyi 41-31 üstün tamamlayan yeşil-kırmızılılar, fazla zorlanmadığı karşılaşmadan 75-66 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü. Kaf- Kaf'ta Metecan, attığı 21 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başardı. Ev sahibinde ise Crawford'un 19 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

  1. 25.11.2019
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