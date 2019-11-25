Kaf-Kaf zirve aşkına
ING Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında lider Pınar Karşıyaka, Afyon Bld.'ye konuk oldu. Maçta devreyi 41-31 üstün tamamlayan yeşil-kırmızılılar, fazla zorlanmadığı karşılaşmadan 75-66 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü.
ING Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında lider Pınar Karşıyaka, Afyon Bld.'ye konuk oldu. Maçta devreyi 41-31 üstün tamamlayan yeşil-kırmızılılar, fazla zorlanmadığı karşılaşmadan 75-66 galip ayrılarak liderliğini sürdürdü. Kaf- Kaf'ta Metecan, attığı 21 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başardı. Ev sahibinde ise Crawford'un 19 sayısı mağlubiyete engel olamadı.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Kaf-Kaf zirve aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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