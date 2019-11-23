Gaziantep rahat nefes aldı
ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 88-73 yendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan konuk takım ilk periyodu 23-18 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol soyunma odasına 38-36 önde girdi.
Gaziantep Basketbol üçüncü periyoda çok iyi başladı ve üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle periyodu 69-52 önde tamamladı. Dördüncü çeyreğin son bölümünde etkili olan ev sahibi takım, maçtan 88-73 galip ayrıldı.
1. Periyot: 18-23
Devre: 36-38
3. Periyot: 69-52
Beş faulle çıkanlar: 37.05 İsmail Cem Ulusoy, 39.54 Sanders (Gaziantep Basketbol)
- 23.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Gaziantep rahat nefes aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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