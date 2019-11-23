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23 Kasım 2019, Cumartesi
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rahat nefes aldı

Gaziantep rahat nefes aldı

ING Süper Ligi'nin 9. haftasında Basketbol, sahasında Büyükçekmece Basketbol'u 88-73 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk takım ilk periyodu 23-18 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Büyükçekmece soyunma odasına 38-36 önde girdi.

Basketbol üçüncü periyoda çok iyi başladı ve üst üste bulduğu üç sayılık basketlerle periyodu 69-52 önde tamamladı. Dördüncü çeyreğin son bölümünde etkili olan ev sahibi takım, maçtan 88-73 galip ayrıldı.

1. Periyot: 18-23

Devre: 36-38

3. Periyot: 69-52

Beş faulle çıkanlar: 37.05 İsmail Cem Ulusoy, 39.54 Sanders (Gaziantep Basketbol)

  1. 23.11.2019
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