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22 Kasım 2019, Cuma
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Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı

ING Süper Ligi'ne 9'uncu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 6'ncı hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Basketbol 1. Ligi'nde 7'nci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 9'uncu hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

13.00 Gaziantep -Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Şahinbey)

15.15 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Sigorta (TOFAŞ)

17.30 Türk Telekom-Teksüt Bandırma ()

24 Kasım Pazar:

13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-OGM Ormanspor (Sinan Erdem)

17.30 Sigortam.net İTÜ Basket-Frutti Extra Bursaspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen (Ülker Spor ve Etkinlik)

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (BJK ve )


HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

14.00 Samsun Canik Belediyespor-Galatasaray ()

15.00 OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

15.15 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo (Servet Tazegül)

16.00 BOTAŞ-İzmit Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)

24 Kasım Pazar:

15.15 Beşiktaş TRC İnşaat-Birevim Elazığ (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

17.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Antakya)


TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Bugün:

18.00 Bornova Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

18.00 1881 Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Düzce Kalıcı Konutlar Merkez)

19.00 Merkezefendi Belediyespor-Gemlik Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

14.30 Final Gençlik-Petkimspor (Bursa Atatürk)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Basket (Muradiye)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Konyaspor (Kurtdereli)

16.00 Mamak Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Mamak Belediyesi)

17.00 Samsunspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)


TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Bugün:

13.30 Nesibe Aydın-Bayraklı Belediyespor (TOBB ETÜ)

Yarın:

14.00 Mardin Büyükşehir Başak-BOTAŞ Gelişim (Yeni Artuklu)

14.00 Urla Belediyespor-Yalova VİP (12 Eylül)

16.00 Yükseliş-Edremit Belediyesi Gürespor (Sakarya)

24 Kasım Pazar:

14.00 Fenerbahçe Gelişim-Emlak Konut (Metro Enerji)

14.00 Mersin Üniversitesi-Antalya 07 Basketbol (Mersin Üniversitesi)

17.00 Bosna 34-1881 Düzce Belediyespor (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)

25 Kasım Pazartesi:

17.00 İstanbul Üniversitesi-Bursa Büyükşehir (Ahmet Cömert)

  1. 22.11.2019
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