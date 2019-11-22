Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ



Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Şahinbey)

15.15 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Sigorta (TOFAŞ)

17.30 Türk Telekom-Teksüt Bandırma (Ankara)

24 Kasım Pazar:

13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Pınar Karşıyaka (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-OGM Ormanspor (Sinan Erdem)

17.30 Sigortam.net İTÜ Basket-Frutti Extra Bursaspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 Fenerbahçe Beko-Darüşşafaka Tekfen (Ülker Spor ve Etkinlik)

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)



HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ



Yarın:

14.00 Samsun Canik Belediyespor-Galatasaray (Mustafa Dağıstanlı)

15.00 OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

15.15 Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Fenerbahçe Öznur Kablo (Servet Tazegül)

16.00 BOTAŞ-İzmit Belediyespor (Ankara DSİ Etlik)

24 Kasım Pazar:

15.15 Beşiktaş TRC İnşaat-Birevim Elazığ İl Özel İdare (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

17.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Antakya)



TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ



Bugün:

18.00 Bornova Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

18.00 1881 Düzce Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Düzce Kalıcı Konutlar Merkez)

19.00 Merkezefendi Belediyespor-Gemlik Basketbol (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

14.30 Final Gençlik-Petkimspor (Bursa Atatürk)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Basket (Muradiye)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Konyaspor (Kurtdereli)

16.00 Mamak Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Mamak Belediyesi)

17.00 Samsunspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)



TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Bugün:

13.30 Nesibe Aydın-Bayraklı Belediyespor (TOBB ETÜ)

Yarın:

14.00 Mardin Büyükşehir Başak-BOTAŞ Gelişim (Yeni Artuklu)

14.00 Urla Belediyespor-Yalova VİP (12 Eylül)

16.00 Sakarya Yükseliş-Edremit Belediyesi Gürespor (Sakarya)

24 Kasım Pazar:

14.00 Fenerbahçe Gelişim-Emlak Konut (Metro Enerji)

14.00 Mersin Üniversitesi-Antalya 07 Basketbol (Mersin Üniversitesi)

17.00 Bosna 34-1881 Düzce Belediyespor (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)

25 Kasım Pazartesi:

17.00 İstanbul Üniversitesi-Bursa Büyükşehir (Ahmet Cömert)