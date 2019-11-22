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22 Kasım 2019, Cuma
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En iyiler belli oldu

En iyiler belli oldu

'nde 9. haftanın en değerli oyuncuları () belli oldu. Panathinaikos'lu ve 'den oldu. Calathes, Zalgiris'i 86-85 yendikleri mücadelede 19 sayı, 12 asistle ön plana çıkmıştı.

'nde 9. haftanın en değerli oyuncuları () belli oldu. Panathinaikos'lu ve 'den oldu. Calathes, Zalgiris'i 86-85 yendikleri mücadelede 19 sayı, 12 asistle ön plana çıkmıştı. Sikma ise Kızılyıldız karşısında 19 sayı, 8 ribaund, 4 asist ve 3 blokla galibiyeti getiren isimdi.

OLAY ADAM: EMBIID
NBA'in yaramaz çocuğu Joel Embiid uslanmıyor... Bu sezon Karl-Antohny Towns'la yaptığı kavganın ardından 2 maç ceza alan yıldız pivot, bu kez Marcus Morris'le kapıştı. maçının 2. periyotundaki ikili mücadelede yerde kalan Embiid, Morris'in üzerine yürüdü. Oyuncuların araya girmesiyle gerginlik önlendi.

AVRUPA LİGİ'NDE DEVRİM
Euroleague Ceo'su Jordi Bertomeu, 16 takıma uzun süreli lisans vereceklerini ve iki takımın Euro- Cup'tan geleceğini söyledi. Şu an 11 takımın A Lisansı bulunurken; diğerleri davet ve başarıyla geliyor.

DEVLER MADRİD'DE KAPIŞACAK
Avrupa Ligi'nin favorileri Madrid ile CSKA bugün 23.00'te 'da karşılaşıyor.

Diğer maçlar:

22.30: Münih-Pana,

22.45: Asvel-F.Bahçe,

23.00: - Maccabi, Baskonia- Zenit.

  1. 22.11.2019
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