En iyiler belli oldu

THY Avrupa Ligi'nde 9. haftanın en değerli oyuncuları (MVP) belli oldu. Panathinaikos'lu Nick Calathes ve Alba Berlin'den Luke Sikma oldu. Calathes, Zalgiris'i 86-85 yendikleri mücadelede 19 sayı, 12 asistle ön plana çıkmıştı. Sikma ise Kızılyıldız karşısında 19 sayı, 8 ribaund, 4 asist ve 3 blokla galibiyeti getiren isimdi.

OLAY ADAM: EMBIID

NBA'in yaramaz çocuğu Joel Embiid uslanmıyor... Bu sezon Karl-Antohny Towns'la yaptığı kavganın ardından 2 maç ceza alan yıldız pivot, bu kez Marcus Morris'le kapıştı. New York maçının 2. periyotundaki ikili mücadelede yerde kalan Embiid, Morris'in üzerine yürüdü. Oyuncuların araya girmesiyle gerginlik önlendi.

AVRUPA LİGİ'NDE DEVRİM

Euroleague Ceo'su Jordi Bertomeu, 16 takıma uzun süreli lisans vereceklerini ve iki takımın Euro- Cup'tan geleceğini söyledi. Şu an 11 takımın A Lisansı bulunurken; diğerleri davet ve başarıyla geliyor.

DEVLER MADRİD'DE KAPIŞACAK

Avrupa Ligi'nin favorileri Madrid ile CSKA bugün 23.00'te İspanya'da karşılaşıyor.

Diğer maçlar:

22.30: Münih-Pana,

22.45: Asvel-F.Bahçe,

23.00: Barcelona- Maccabi, Baskonia- Zenit.