En iyiler belli oldu
THY Avrupa Ligi'nde 9. haftanın en değerli oyuncuları (MVP) belli oldu. Panathinaikos'lu Nick Calathes ve Alba Berlin'den Luke Sikma oldu. Calathes, Zalgiris'i 86-85 yendikleri mücadelede 19 sayı, 12 asistle ön plana çıkmıştı.
THY Avrupa Ligi'nde 9. haftanın en değerli oyuncuları (MVP) belli oldu. Panathinaikos'lu Nick Calathes ve Alba Berlin'den Luke Sikma oldu. Calathes, Zalgiris'i 86-85 yendikleri mücadelede 19 sayı, 12 asistle ön plana çıkmıştı. Sikma ise Kızılyıldız karşısında 19 sayı, 8 ribaund, 4 asist ve 3 blokla galibiyeti getiren isimdi.
OLAY ADAM: EMBIID
NBA'in yaramaz çocuğu Joel Embiid uslanmıyor... Bu sezon Karl-Antohny Towns'la yaptığı kavganın ardından 2 maç ceza alan yıldız pivot, bu kez Marcus Morris'le kapıştı. New York maçının 2. periyotundaki ikili mücadelede yerde kalan Embiid, Morris'in üzerine yürüdü. Oyuncuların araya girmesiyle gerginlik önlendi.
AVRUPA LİGİ'NDE DEVRİM
Euroleague Ceo'su Jordi Bertomeu, 16 takıma uzun süreli lisans vereceklerini ve iki takımın Euro- Cup'tan geleceğini söyledi. Şu an 11 takımın A Lisansı bulunurken; diğerleri davet ve başarıyla geliyor.
DEVLER MADRİD'DE KAPIŞACAK
Avrupa Ligi'nin favorileri Madrid ile CSKA bugün 23.00'te İspanya'da karşılaşıyor.
Diğer maçlar:
22.30: Münih-Pana,
22.45: Asvel-F.Bahçe,
23.00: Barcelona- Maccabi, Baskonia- Zenit.
- 22.11.2019
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Ertuğrul Sağlam resmen Samsunspor'da
Toplam 1
Yorum
ersin demirkesen samsunsporu sevmiyorum ama Ertugrul hoca gibi karakterli bir teknikdirektor olunca yine samsunsporlu olacagiz basarilat buyuk hoca
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Çaykur Rizespor'da El Kabir sevinci
Toplam 1
Yorum
ardesenli insanlah el kabir beni yanitir da iyi bir futbolla rizesporumuza faydali olur Allah kerim
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Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak şoku!
Toplam 1
Yorum
erol akıllı bir başkana ihtiyac var.tek yapacağı organize suç örgütünü açığa çıkarmak.
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