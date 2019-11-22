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22 Kasım 2019, Cuma
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Efes zirvede

Efes zirvede

'nde fırtınası esmeye devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Milano deplasmanına çıkan temsilcimiz, Armani'ye evinde ilk yenilgisini tattırarak liderlik lotuğuna oturdu.

'nde fırtınası esmeye devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Milano deplasmanına çıkan temsilcimiz, Armani'ye evinde ilk yenilgisini tattırarak liderlik lotuğuna oturdu: 81-76. Karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk çeyreğini ev sahibi Armani 17-16 önde geçti. İkinci periyotta 25-22'lik seri yakalayan Anadolu Efes, soyunma odasına 41-39 galip girdi. Karşılıklı basketlerle geçen üçüncü periyotta eşitlik (21-21) vardı ve Efes 62-60 öndeydi.

ATAMAN'DAN SÜRPRİZ
Son periyotta ise nefesler tutuldu. En skorer isim olan Pleiss'i kenara alan , üçüncü çeyreği boş geçen 'e yüklendi. İlk yarıda sadece 8 sayı üreten Larkin, son çeyrekte 9 sayı üretirken, savunma ribauntlarında da rakiplerini ezerek maça ağırlığını koydu. Karşılaşmada sadece 1 faul atışını kaçıran Efes, 8'inci galibiyetini alırken, Ataman da ilk kez Ettore Messina'yı yendi.

LARKIN GEÇ AÇILDI
Mılano'daki karşılaşmaya tutuk başlayan Shane Larkin, son periyotta açıldı ve skora katkı yaparak dengeleri bozdu. İlk yarıyı 8 sayıyla tamamlayan ve 3. çeyreği boş geçen Larkin, maçı çevirdi.

  1. 22.11.2019
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