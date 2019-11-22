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22 Kasım 2019, Cuma
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Kaf-kaf fırtınası

Kaf-kaf fırtınası

Erkekler E Grubu 5. maçında 'da 'i 79-62 yenerek gruptan lider çıkmayı garantileyen Karşıyaka'nın baş antrenörü , oyuncularına övgüler yağdırdı. Avrupa Kupası’nda son olarak Groningen’i deviren Karşıyaka’nın koçu Ufuk Sarıca, iyi oyunla önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Erkekler E Grubu 5. maçında 'da 'i 79-62 yenerek gruptan lider çıkmayı garantileyen Karşıyaka'nın baş antrenörü , oyuncularına övgüler yağdırdı. Önemli bir galibiyet aldıklarını hatırlatan Sarıca, "Bazı oyunculardan faydalanamadık fakat çok iyi bir oyun ortaya koyduk. Gerçekten çok sert maç oldu. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

SERT YANIT VERDİK
20 sayıyla en srorer isim olan Amath M'Baye de Groningen'in oynadığı fiziksel temasa dayalı oyuna vurgu yaptı. M'Baye, "Kendi sahasında temasa dayalı oynuyorlar. Ayrıca tribünlerde iyi bir destek veren önemli bir taraftar kitlesi vardı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakibimizin fiziksel oyununa yanıt verdik. 40 dakika boyunca sert bir oyunla galip gelmeyi başardık" ifadelerini kullandı.
Karyışaka, FIBA'dan gelen haberle sarsıldı. 2017 yılında anlaşma sağlanan ancak forma giyemeden takımdan ayrılan Dustin Hogue'ye 190 bin dolar borcu olan ekibine, transfer yasağı cezası geldiği bildirildi.

20'LİK DONCIC TARİH YAZIYOR
'in Sloven yıldızı Luka Doncic, Warriors karşısında da şov yaptı. Takımının 142-96 kazandığı mücadelede 25 dakika süre alan Doncic; 35 sayı, 10 ribaund ve 11 asistle oynadı. 25 dakika ve altında 30 sayılık tripledouble yapan ilk oyuncu olan 20 yaşındaki yıldız; 'üst üste 35 sayılık triple-double yapan en genç oyuncu' unvanının da sahibi oldu.

  1. 22.11.2019
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