‘Rica etsem savunma yapabilir misiniz?’
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'in, CSKA Moskova mağlup oldukları maçın molasında öğrencilerine sarfettiği sözler olay olmuştu. Obradovic’in bu kez Barcelona maçının molasında yaptığı konuşma sosyal medyayı salladı.
Basketbolculara sert ve küfürlü bir konuşma yapan tecrübeli hoca, bu kez Barcelona karşılaşmasının molasındaki sözleriyle sosyal medyayı salladı. Sırp çalıştırıcı, molada öğrencilerine, "Sizinle bu tarz konuştuğum için özür dilerim. Rica etsem savunma yapabilir misiniz?" ifadelerini kullandı. Obra, 89-63 yenildikleri karşılaşmayla ilgili de şunları söyledi: "Motivasyonunuz yoksa kötü reaksiyon gösteriyorsunuz ve her şey çok kötü oluyor. Taraftarlar burada olduğum 7 yıl boyunca inanılmaz destek gösterdiler. Bunu oyuncularımızın ve hepimizin aklında tutması gerekiyor. Çok önemli bir şey çünkü bu insanlar bizim için her şeyi yapıyorlar. Şu an felaketiz. Nasıl olacak henüz bilmiyorum."
RAKİP ASVEL
Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz F.Bahçe Beko, 10. haftada Fransa'ya konuk olacak. Sarılacivertliler, Asvel'e konuk olacak. beIN Sports Haber'den yayınlanacak karşılaşma saat 22.45'te başlayacak. Kanarya, geride kalan 9 haftada yalnızca 2 galibiyet aldı.
- 22.11.2019
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Beşiktaş transferleri resmen duyurdu! Devre arasında...
Toplam 1
Yorum
Nahya Bjk tasa uc oyuncu lazim golcu.sag kanat,orta saha alinmali mecmur .gidecekler .lens enzoroka.ohuzhan.
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin bizlerin parasıda ülkemizde kalır bunlara para yedirmek zorunda kalmayız isabet olmuş
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FIFPro'dan skandal açıklama!
Toplam 2
Yorum
metin ozaman yapılacıak belli bizde yabancı transferini yaklalıyalım oyuncularda Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği. ne transfer olsun
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