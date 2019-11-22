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22 Kasım 2019, Cuma
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‘Rica etsem savunma yapabilir misiniz?’

‘Rica etsem savunma yapabilir misiniz?’

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in, CSKA mağlup oldukları maçın molasında öğrencilerine sarfettiği sözler olay olmuştu. Obradovic’in bu kez maçının molasında yaptığı konuşma salladı.

Basketbolculara sert ve küfürlü bir konuşma yapan tecrübeli hoca, bu kez karşılaşmasının molasındaki sözleriyle salladı. Sırp çalıştırıcı, molada öğrencilerine, "Sizinle bu tarz konuştuğum için özür dilerim. Rica etsem savunma yapabilir misiniz?" ifadelerini kullandı. Obra, 89-63 yenildikleri karşılaşmayla ilgili de şunları söyledi: "Motivasyonunuz yoksa kötü reaksiyon gösteriyorsunuz ve her şey çok kötü oluyor. Taraftarlar burada olduğum 7 yıl boyunca inanılmaz destek gösterdiler. Bunu oyuncularımızın ve hepimizin aklında tutması gerekiyor. Çok önemli bir şey çünkü bu insanlar bizim için her şeyi yapıyorlar. Şu an felaketiz. Nasıl olacak henüz bilmiyorum."

RAKİP ASVEL
Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz F.Bahçe , 10. haftada 'ya konuk olacak. Sarılacivertliler, 'e konuk olacak. beIN Sports Haber'den yayınlanacak karşılaşma saat 22.45'te başlayacak. Kanarya, geride kalan 9 haftada yalnızca 2 galibiyet aldı.

  1. 22.11.2019
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