CANLI | Barcelona - Fenerbahçe Beko
THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Barcelona ile 21. randevuda karşı karşıya geliyor. Euroleague’de geride kalan 8 haftada sarı-lacivertli ekip 6 mağlubiyet 2 galibiyet ile 15. sırada bulunurken, İspanyol temsilcisi ise aldığı 6 galibiyet 2 mağlubiyet sonucu 3. sırada yer alıyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
Fenerbahçe, İspanyol ekibi ile oynayacağı maçla 21. kez karşı karşıya geliyor. Daha önce oynanan 20 müsabakada Fenerbahçe 9 kez galibiyet sevinci yaşarken, Barcelona ise 11 mücadelede kazanan taraf olmuştu.
Fenerbahçe, THY Euroleague'de 8. hafta itibariyle 73.12 sayı ortalaması ile mücadele ediyordu. Sarı-lacivertlilerin en fazla sayı üreten oyuncusu ise 20.9'luk ortalama ile Nando De Colo ön plana çıkıyor. Barcelona da geride kalan 8 haftada 82.37'lik sayı ortalaması elde etmişti. Bordo-mavililerde en skorer oyuncu ise 19.1'lik ortalama ile takımına katkı veren Nikola Mirotic.
1. PERİYOT OYNANIYOR: BARCELONA 27-17 F.BAHÇE BEKO
- 20.11.2019
- Güncelleme: 20.11.2019 23:27
- Ersun Yanal'dan flaş karar! Muriç ve Kruse'nin yokluğunda...
- İşte Galatasaray-Başakşehir maçı muhtemel 11'leri!
- Muslera'nın İsrail'e gitmeme nedeni belli oldu! Sakat değilmiş...
- Pochettino'nun ayrılığı sonrası yıkım! 'Bunu nasıl yaparsınız'
- Emre Kılınç transferi için açıklama geldi! Başkan o kulübü duyurdu
-
Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
-
Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
-
Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
CANLI | Barcelona - Fenerbahçe Beko haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.