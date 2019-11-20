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20 Kasım 2019, Çarşamba
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CANLI | - Beko

CANLI | Barcelona - Fenerbahçe Beko

Euroleague'deki temsilcilerimizden Beko, ile 21. randevuda karşı karşıya geliyor. Euroleague’de geride kalan 8 haftada sarı-lacivertli ekip 6 mağlubiyet 2 galibiyet ile 15. sırada bulunurken, temsilcisi ise aldığı 6 galibiyet 2 mağlubiyet sonucu 3. sırada yer alıyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

, ekibi ile oynayacağı maçla 21. kez karşı karşıya geliyor. Daha önce oynanan 20 müsabakada Fenerbahçe 9 kez galibiyet sevinci yaşarken, ise 11 mücadelede kazanan taraf olmuştu.

Fenerbahçe, Euroleague'de 8. hafta itibariyle 73.12 sayı ortalaması ile mücadele ediyordu. Sarı-lacivertlilerin en fazla sayı üreten oyuncusu ise 20.9'luk ortalama ile Nando De Colo ön plana çıkıyor. Barcelona da geride kalan 8 haftada 82.37'lik sayı ortalaması elde etmişti. Bordo-mavililerde en skorer oyuncu ise 19.1'lik ortalama ile takımına katkı veren Nikola Mirotic.

1. PERİYOT OYNANIYOR: BARCELONA 27-17 F.BAHÇE BEKO

  1. 20.11.2019
  2. Güncelleme: 20.11.2019 23:27
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