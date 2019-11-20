CANLI | Barcelona - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe, İspanyol ekibi ile oynayacağı maçla 21. kez karşı karşıya geliyor. Daha önce oynanan 20 müsabakada Fenerbahçe 9 kez galibiyet sevinci yaşarken, Barcelona ise 11 mücadelede kazanan taraf olmuştu.

Fenerbahçe, THY Euroleague'de 8. hafta itibariyle 73.12 sayı ortalaması ile mücadele ediyordu. Sarı-lacivertlilerin en fazla sayı üreten oyuncusu ise 20.9'luk ortalama ile Nando De Colo ön plana çıkıyor. Barcelona da geride kalan 8 haftada 82.37'lik sayı ortalaması elde etmişti. Bordo-mavililerde en skorer oyuncu ise 19.1'lik ortalama ile takımına katkı veren Nikola Mirotic.

1. PERİYOT OYNANIYOR: BARCELONA 27-17 F.BAHÇE BEKO