Fenerbahçe 5'te 5 yaptı
Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe, Botaş'ı 56-48 yenerik liderliğini sürdürdü. Diğer sonuçlar: Canik Çukurova: 76-82, Çankaya-Adana: 80-68, İzmit- Orman: 80-83, G.Saray-Elazığ: 69-66, Kayseri- Hatay: 77-59.
Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe, Botaş'ı 56-48 yenerik liderliğini sürdürdü. Diğer sonuçlar: Canik Çukurova: 76-82, Çankaya-Adana: 80-68, İzmit- Orman: 80-83, G.Saray-Elazığ: 69-66, Kayseri- Hatay: 77-59.
- 10.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Fenerbahçe 5'te 5 yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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