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10 Kasım 2019, Pazar
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5'te 5 yaptı

Fenerbahçe 5'te 5 yaptı

'nde , Botaş'ı 56-48 yenerik liderliğini sürdürdü. Diğer sonuçlar: : 76-82, Çankaya-Adana: 80-68, : 80-83, G.Saray-Elazığ: 69-66, : 77-59.

Kadınlar Basketbol Ligi'nde , Botaş'ı 56-48 yenerik liderliğini sürdürdü. Diğer sonuçlar: : 76-82, Çankaya-Adana: 80-68, : 80-83, G.Saray-Elazığ: 69-66, : 77-59.

  1. 10.11.2019
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