Aslan Daçka'ya şans tanımadı
ING Basketbol Ligi'nin 7'inci haftasında Galatasaray, Darüşşafaka'yı 78-75 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta Tofaş'a kaybeden Aslan, ligdeki 5. galibiyetini aldı.
Çekişmeli geçen mücadelede Ben Moore 17, Auguste ise 15 sayılık katkı sağladı. Dün alınan diğer sonuçlar: Bahçeşehir-Karşıyaka: 72-70, Bursa-Büyükçekmece: 84-79, İTÜ-Bandırma: 76-94. Bugün: 13.00: Afyon-Tofaş, 15.15: F.Bahçe- Beşiktaş, 17.30: Gaziantep-And. Efes, 20.00: Türk Telekom-Ormanspor.
- 10.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Aslan Daçka'ya şans tanımadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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