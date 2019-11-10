Aslan Daçka'ya şans tanımadı - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
10 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Aslan Daçka'ya şans tanımadı

Aslan Daçka'ya şans tanımadı

Aslan Daçka'ya şans tanımadı

ING 'nin 7'inci haftasında , 'yı 78-75 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta Tofaş'a kaybeden Aslan, ligdeki 5. galibiyetini aldı.

Çekişmeli geçen mücadelede Ben Moore 17, Auguste ise 15 sayılık katkı sağladı. Dün alınan diğer sonuçlar: Bahçeşehir-Karşıyaka: 72-70, Bursa-Büyükçekmece: 84-79, İTÜ-Bandırma: 76-94. Bugün: 13.00: Afyon-Tofaş, 15.15: F.Bahçe- , 17.30: Gaziantep-And. Efes, 20.00: Türk Telekom-Ormanspor.

  1. 10.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aslan Daçka'ya şans tanımadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN