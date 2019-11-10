Potada derbi günü
THY Avrupa Ligi'nde önceki gün Alman ekibi Bayern Münih'e şans tanımayan Fenerbahçe Beko, bugün Beşiktaş Sompo Sigorta'yı konuk edecek. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak ve Tivibuspor 2'den yayınlanacak.
THY Avrupa Ligi'nde önceki gün Alman ekibi Bayern Münih'e şans tanımayan Fenerbahçe Beko, bugün Beşiktaş Sompo Sigorta'yı konuk edecek. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak ve Tivibuspor 2'den yayınlanacak.
BATURALP UNUTULMADI
Türk basketbolunun önemli isimlerinden Fenerbahçe eski kaptanı ve milli basketbolcu Mehmet Baturalp, vefatının ikinci yılında anıldı. Baturalp'in Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma törenine F.Bahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ve basketbol takımı menajeri Cenk Renda de katıldı.
- 10.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Potada derbi günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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