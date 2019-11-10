Potada derbi günü

THY Avrupa Ligi'nde önceki gün Alman ekibi Bayern Münih'e şans tanımayan Fenerbahçe Beko, bugün Beşiktaş Sompo Sigorta'yı konuk edecek. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak ve Tivibuspor 2'den yayınlanacak.



BATURALP UNUTULMADI

Türk basketbolunun önemli isimlerinden Fenerbahçe eski kaptanı ve milli basketbolcu Mehmet Baturalp, vefatının ikinci yılında anıldı. Baturalp'in Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma törenine F.Bahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ve basketbol takımı menajeri Cenk Renda de katıldı.