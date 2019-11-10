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10 Kasım 2019, Pazar
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Potada derbi günü

Potada derbi günü

Avrupa Ligi'nde önceki gün Alman ekibi Bayern Münih'e şans tanımayan Beko, bugün Beşiktaş Sompo 'yı konuk edecek. 'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak ve Tivibuspor 2'den yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde önceki gün Alman ekibi Bayern Münih'e şans tanımayan Beko, bugün Beşiktaş Sompo 'yı konuk edecek. 'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak ve Tivibuspor 2'den yayınlanacak.

BATURALP UNUTULMADI
Türk basketbolunun önemli isimlerinden Fenerbahçe eski kaptanı ve milli basketbolcu Mehmet Baturalp, vefatının ikinci yılında anıldı. Baturalp'in Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma törenine F.Bahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ve takımı menajeri Cenk Renda de katıldı.

  1. 10.11.2019
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