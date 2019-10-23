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23 Ekim 2019, Çarşamba
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sahasında galip

TOFAŞ sahasında galip

7Days EuroCup B Grubu'nda dördüncü hafta mücadelesinde , sahasında  Vilnius'u yendi.

Karşılaşmanın ilk bölümüne Litvanya ekibi etkili başlarken, 6'ncı dakikada skoru 9-13'e getirdi. Akabinde oyunu dengeleyen , Berkan ve Berk'in skorerliğiyle ilk çeyreği 22-21 önde tamamladı. İkinci yarıda daha verimli bir görüntü çizen TOFAŞ, Williams'ın elinden sayılarla ritim buldu ve devreye de 51-47 üstün girdi. Dönüşte Bairstow ile sayılar bulan , 23'üncü dakika skoru lehine çevirdi (53-56). Ancak sonraki dakikalarda savunmada sertliğini artıran TOFAŞ, final çeyreğine 67-62'lik skor avantajıyla başladı. Son çeyreğe daha disiplinli başlayan TOFAŞ, hücumdaki etkinliğini sürdürünce 10-0'lık seri yakaladı ve fark çift hanelere çıktı (77-65). Kalan dakikalarda da üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, parkeden galip ayrıldı.

  1. 23.10.2019
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