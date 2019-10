THY Euroleague’de ilk haftanın MVP'si Mike James oldu

THY Euroleague'in ilk haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.

CSKA Moskova'nın İspanya deplasmanında karşılaştığı Valencia Basket'i 96-71'lik skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan ABD'li basketbolcu Mike James haftanın MVP'si seçildi. James mücadeleyi 20 sayı, 5 asist ve 2 ribaund ile tamamladı.

29 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 28 verimlilik puanı aldı.

The MVP for Round 1!



The elite scorer @TheNatural_05 started the season on ??#GameON pic.twitter.com/qVheLBFvt3