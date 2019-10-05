THY Euroleague’de ilk haftanın MVP'si Mike James oldu
THY Euroleague’in ilk haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giyen ABD'li basketbolcu Mike James seçildi.
THY Euroleague'in ilk haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.
CSKA Moskova'nın İspanya deplasmanında karşılaştığı Valencia Basket'i 96-71'lik skorla mağlup etmesinde büyük rol oynayan ABD'li basketbolcu Mike James haftanın MVP'si seçildi. James mücadeleyi 20 sayı, 5 asist ve 2 ribaund ile tamamladı.
29 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 28 verimlilik puanı aldı.
The MVP for Round 1!— EuroLeague (@EuroLeague) October 5, 2019
The elite scorer @TheNatural_05 started the season on ??#GameON pic.twitter.com/qVheLBFvt3
- 05.10.2019
- THY Euroleague’de ilk haftanın MVP'si Mike James oldu
- Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
- Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?
- Ben Arfa Fiorentina ile görüşüyor
- Loris Karius: Belki yeniden Liverpool forması giyerim
- Mbaye Diagne Club Brugge tercihiyle ilgili konuştu
- Galatasaray'da Falcao depremi! Uzun süren sakatlık...
- Galatasaray taraftarını kızdıran sözler: Ortalama bir takım...
- MHK Başkanı Zekeriya Alp Suat Arslanboğa'nın sözleşmesinin feshedilme nedenini açıkladı
- Beşiktaş'ta kriz büyüyor! Abdullah Avcı'dan sert tepki
-
Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal avcını gitmesi için bütün futbolcuların gitmesi ve bütün hedeflerden uzaklaşmamız lazım sanıorım
-
Beşiktaş 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
karakartal Beşiktaş taraftarı gerçekleri görüyor, reçeteyide yazıyor, ama nedense avcı ve orman bunu görmek istemiyor
-
Daniel Sturridge Abdülkadir Parmak'a golden önce ne dedi? İşte yanıtı
Toplam 1
Yorum
Sangarius Stuuridge müthiş futbol oynadı.Şut atmadı,kaleyi bulmadı gibi safsataları kendinize saklayın.Zeki uzundurukan bey daniel düşmanı,sizde mi?..
THY Euroleague’de ilk haftanın MVP'si Mike James oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.