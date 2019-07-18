Fenerbahçe'nin yeni transferi Berkay: Yuvama döndüğüm için mutluyum - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2019, Perşembe
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'nin yeni transferi Berkay: Yuvama döndüğüm için mutluyum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Berkay: Yuvama döndüğüm için mutluyum

'nin yeni transferi , altyapısından çıktığı kulübe geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Kariyerine başladığı Fenerbahçe'de 3 sezon oynayan Berkay; , , Banvit, , ve . Büyükçekmece'ye gittikten sonra sarı-lacivertlilere döndü.

'nin yeni transferi , altyapısından çıktığı kulübe geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Kariyerine başladığı Fenerbahçe'de 3 sezon oynayan Berkay; , , Banvit, , ve . Büyükçekmece'ye gittikten sonra sarı-lacivertlilere döndü. Kulübüyle 2 yıllık kontrat yapan 26 yaşındaki basketbolcu, "Çocukluğumdan beri Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir. Bu kulüpte kalıcı olmak istiyorum" yorumunu yaptı.

  1. 18.7.2019
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