Fenerbahçe'nin yeni transferi Berkay: Yuvama döndüğüm için mutluyum
Fenerbahçe'nin yeni transferi Berkay Candan, altyapısından çıktığı kulübe geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Kariyerine başladığı Fenerbahçe'de 3 sezon oynayan Berkay; Olin Edirne, TED Kolejliler, Banvit, Trabzonspor, Murat Bey Uşak ve Arel Üni. Büyükçekmece'ye gittikten sonra sarı-lacivertlilere döndü.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Berkay Candan, altyapısından çıktığı kulübe geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Kariyerine başladığı Fenerbahçe'de 3 sezon oynayan Berkay; Olin Edirne, TED Kolejliler, Banvit, Trabzonspor, Murat Bey Uşak ve Arel Üni. Büyükçekmece'ye gittikten sonra sarı-lacivertlilere döndü. Kulübüyle 2 yıllık kontrat yapan 26 yaşındaki basketbolcu, "Çocukluğumdan beri Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir. Bu kulüpte kalıcı olmak istiyorum" yorumunu yaptı.
- 18.7.2019
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin fb çok daha ileriye dönük transferler yapıyor genç,potansiyel transferler.gs günü kurtarmanın peşinde.
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Galatasaray'dan son dakika kararı! Mariano ve Diagne... Transfer haberleri
Toplam 2
Yorum
austin seri transferi brz yüzümüzü güldürdü ama gs bu yıl yine transferde kötü genç ileriye dönük oyuncu nerdeyse yok günlük düşünülüyor çok net
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Napoli’den Onyekuru’ya 15 milyon euro
Toplam 1
Yorum
diagne diagne hangi takıma giderse o takım şampiyon olur. diagne gol krallarının kralı.
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