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18 Temmuz 2019, Perşembe
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'de De Colo: Hedefimiz Avrupa

Fenerbahçe'de De Colo: Hedefimiz Avrupa

Sarı-lacivertli taraftarlara karşı çok kez maça çıktığını aktaran Fransız yıldız, “Muhteşem bir atmosfer yaratıyorlar. Desteklerini ilk kez arkamda hissedeceğim. Başarılarda çok büyük rolleri olacak” dedi.

'ye imza atarak yılın transferini gerçekleştiren Nando De Colo, sarı-lacivertli formayla tüm kupaları kazanmak istediğini söyledi. Çok büyük bir kulübe geldiğini ifade eden 32 yaşındaki Fransız basketbolcu, "Fenerbahçe son yıllarda Avrupa'nın en güçlü takımlarından oldu. Kazandığı başarılar ortada. 1 kez Euroleague şampiyon oldu fakat çok daha fazlasını başarabilirdi. Ben bu başarıları yaşatmak için Fenerbahçe'ye geldim. Bulunacağımız tüm kulvarda mutlu sona ulaşmak için geldim" dedi.

OBRA BÜYÜK FAKTÖR
Sarı-lacivertli taraftarlara hayran olduğunu söyleyen De Colo, birçok kez rakip olarak çıktığı Ülker Salonu'nda ev sahibi olmanın keyfini süreceğini aktardı. Yıldız oyuncu, "Muhteşem bir atmosfer yaratıyorlar. Onların desteğini ilk kez yanımda hissedeceğim. Başarılarda kilit rol oynayacaklar. Dolu tribünlerin önünde olmak benim için büyük bir zevk" diye konuştu. Fenerbahçe'nin başında bulunan 'in gördüğü en hırslı antrenör olduğunu aktaran De Colo, "O bir efsane. Gittiği her takımda başarılı olan bir isim. Burada olması, gelmemde önemli bir faktördü" yorumunu yaptı.

  1. 18.7.2019
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