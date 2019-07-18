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18 Temmuz 2019, Perşembe
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gündemi (17.07.19)

Basketbol gündemi (17.07.19)

dünyasındaki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte basketboldaki önemli detaylar...

B.ÇEKMECE'DE ÖDEME KRİZİ
Geçen sezon Büyükçekmece forması giyen Kenny Hayes ve , şubat ayından bu yana maaş alamadıklarını söyleyerek isyan etti. Büyükçekmece, mart ayında Hayes'in yanı sıra Osiris Eldridge ile de sözleşme uzatmıştı ancak oyuncular takımda kalmak istediğini ifade etti. Geçen sezon ortalama 33.4 dakika sahada kalan Hayes; 21.7 sayı, 2.1 ribaund, 4.4 asist ortalamalarıyla en skoreri olmuştu.?

INGRAM'DAN MÜJDE VAR
Anthony Davis'in Lakers'a geçmesinde 'a takas edilen Brandon Ingram, yeni takımına iyi bir haber verdi. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde omzundaki kan pıhtılaşması yüzünden sezonu kapatan Ingram, Pelicans'ın tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada aktivitelerine dönmeye yakın olduğunu söyledi. Ingram ayrıca top sürme ve pas çalışmaları yaptığını ancak henüz şut çalışmalarına başlamadığını da ekledi.

BUCKS'A İKİNCİ ANTETOKOUNMPO!
Milwaukee Bucks, takımın yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun abisi Thanasis Antetokounmpo'yu kadrosuna kattı. 2 yıl için 3 yıl milyon dolar ödenecek. Bucks böylece Lopez kardeşlerin ardından Antetokounmpo kardeşleri de bir araya getirmiş oldu. Daha önce NBA'de forması giyen Thanasis, geçtiğimiz sezon Panathinaikos formasıyla EuroLeague'de 4.2 sayı, 1.8 ribaunt ve 0.8 top çalma ortalamaları yakaladı.

SPANOULİS 1 YIL DAHA
Olympıakos efsanesi Vassilis Spanoulis, 1 sezon daha takımda yer alacak. Pire ekibinin en büyük efsanelerinden biri olan Spanoulis, 2012 ve 2013'te 'u EuroLeague şampiyonluğa taşıdı. Bununla birlikte 36 yaşına gelen Spanoulis, son dönemdeki performansı ve David Blatt ile olan uyumu da oldukça tartışılmıştı. Olympiakos'ta 10. yılını geçirecek olan Spanoulis, geçen sezon 25 maçta 10.2 sayı, 5.1 asist ve 1.8 ribaundla oynadı.

KUZMİC'İN AMELİYATI İYİ GEÇTİ
Kızılyıldız'ın yeni transferi Ognjen Kuzmic geçtiğimiz günlerde ağır bir trafik kazası geçirerek ölümden dönmüştü. 29 yaşındaki basketbolcunun başkent Belgrad'da ameliyat edildiği açıklandı. Rahat nefes alması için yüzünden ameliyat olan Kuzmic'in operasyonu başarılı geçti. Durumu stabil olan Sırp pivot, yoğun bakımda tutuluyor.

  1. 18.7.2019
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