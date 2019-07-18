Basketbol gündemi (17.07.19)

B.ÇEKMECE'DE ÖDEME KRİZİ

Geçen sezon Arel Üniversitesi Büyükçekmece forması giyen Kenny Hayes ve Osiris Eldridge, şubat ayından bu yana maaş alamadıklarını söyleyerek isyan etti. Büyükçekmece, mart ayında Hayes'in yanı sıra Osiris Eldridge ile de sözleşme uzatmıştı ancak oyuncular takımda kalmak istediğini ifade etti. Geçen sezon ortalama 33.4 dakika sahada kalan Hayes; 21.7 sayı, 2.1 ribaund, 4.4 asist ortalamalarıyla en skoreri olmuştu.?



INGRAM'DAN MÜJDE VAR

Anthony Davis'in Lakers'a geçmesinde New Orleans Pelicans'a takas edilen Brandon Ingram, yeni takımına iyi bir haber verdi. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde omzundaki kan pıhtılaşması yüzünden sezonu kapatan Ingram, Pelicans'ın tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada basketbol aktivitelerine dönmeye yakın olduğunu söyledi. Ingram ayrıca top sürme ve pas çalışmaları yaptığını ancak henüz şut çalışmalarına başlamadığını da ekledi.



BUCKS'A İKİNCİ ANTETOKOUNMPO!

Milwaukee Bucks, takımın yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun abisi Thanasis Antetokounmpo'yu kadrosuna kattı. 2 yıl için 3 yıl milyon dolar ödenecek. Bucks böylece Lopez kardeşlerin ardından Antetokounmpo kardeşleri de bir araya getirmiş oldu. Daha önce NBA'de New York Knicks forması giyen Thanasis, geçtiğimiz sezon Panathinaikos formasıyla EuroLeague'de 4.2 sayı, 1.8 ribaunt ve 0.8 top çalma ortalamaları yakaladı.



SPANOULİS 1 YIL DAHA

Olympıakos efsanesi Vassilis Spanoulis, 1 sezon daha takımda yer alacak. Pire ekibinin en büyük efsanelerinden biri olan Spanoulis, 2012 ve 2013'te Olympiakos'u EuroLeague şampiyonluğa taşıdı. Bununla birlikte 36 yaşına gelen Spanoulis, son dönemdeki performansı ve David Blatt ile olan uyumu da oldukça tartışılmıştı. Olympiakos'ta 10. yılını geçirecek olan Spanoulis, geçen sezon 25 maçta 10.2 sayı, 5.1 asist ve 1.8 ribaundla oynadı.



KUZMİC'İN AMELİYATI İYİ GEÇTİ

Kızılyıldız'ın yeni transferi Ognjen Kuzmic geçtiğimiz günlerde ağır bir trafik kazası geçirerek ölümden dönmüştü. 29 yaşındaki basketbolcunun başkent Belgrad'da ameliyat edildiği açıklandı. Rahat nefes alması için yüzünden ameliyat olan Kuzmic'in operasyonu başarılı geçti. Durumu stabil olan Sırp pivot, yoğun bakımda tutuluyor.