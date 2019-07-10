Westermann Fenerbahçe’de
Bu sezon Euroleague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe Beko, Nando De Colo'dan sonra Leo Westermann'ı da kadrosuna kattı.
Zalgiris'ten transfer edilen 26 yaşındaki oyun kurucu geçen sezon 64 maça çıktı. 6.8 sayı, 3.1 asist, 2.1 ribaund ortalamaları tutturdu. Kanarya kadrosunu güçlendirmeye devam edecek.
- 10.7.2019
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