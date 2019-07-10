Westermann Fenerbahçe’de - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Westermann Fenerbahçe’de

Westermann ’de

Westermann Fenerbahçe’de

Bu sezon Euroleague ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğu hedefleyen Beko, Nando De Colo'dan sonra Leo Westermann'ı da kadrosuna kattı.

Zalgiris'ten transfer edilen 26 yaşındaki oyun kurucu geçen sezon 64 maça çıktı. 6.8 sayı, 3.1 asist, 2.1 ribaund ortalamaları tutturdu. Kanarya kadrosunu güçlendirmeye devam edecek.

  1. 10.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Westermann Fenerbahçe’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN