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03 Temmuz 2019, Çarşamba
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De ’da ısrarcı

Fenerbahçe De Colo’da ısrarcı

, sadece futbol değil basketbolda da takviye çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Fenerbahçe Beko'da, Guduric ve Melli'nin ayrılmasının ardından transfer çalışmaları da hızlandı.

Bu bağlamda CSKA 'dan ayrılan Nando De 'nun sarı-lacivertlilerin listesinin ön sıralarında yer aldığı bildirildi. 'nin önceliği NBA'e gitmek olan 1.96 boyundaki Fransız guarda teklif yapıp beklemeye geçtiği dile getirildi. De Colo ile de ilgileniyor.

  1. 3.7.2019
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