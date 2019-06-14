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14 Haziran 2019, Cuma
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Efes geri döndü

Efes geri döndü

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında , deplasmanda Beko'yu 74-57 yenip seride  öne geçti ve saha avantajını .

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında , deplasmanda Beko'yu 74-57 yenip seride öne geçti ve saha avantajını . Mücadelenin ilk yarısının genelinde parkenin hakimi Anadolu Efes'ti. Takım oyunuyla başarılı hücumlar çıkartan konuk takım, farkı 7-10 sayı bandında tutmayı başararak soyunma odasına 26-36 önde girmeyi başardı. Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde oyundaki görüntü değişmedi.

Efes, isabetli dış atışlarla farkı korumayı sürdürdü. Final periyotu öncesi skor 45-56 Anadolu Efes lehineydi. Son periyota Fenerbahçe farkı tek haneli sayılara çekerek girdi ancak Efes'in cevabı gecikmedi ve farkı 18 sayıya kadar çıkarmayı bildi. Rakibini oyuna ortak etmeyen konuk ekip maçı da 57-74 kazandı.

ATAMAN: MÜKEMMEL BİR KARAKTER ORTAYA KOYDUK
Anadolu Efes'in koçu , "Çok iyi oynadık bu akşam. Fenerbahçe karşısında mükemmel bir karakter gösterdik. Şu an durum 2-1 ancak bu hiçbir şey demek değil. İki takım da birbirini deplasmanda yenebiliyor" dedi. Ataman, 'de ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.

ALİ KOÇ SAHA KENARINDA
Fenerbahçe Başkanı , dünkü mücadeleyi saha kenarından izledi ve takıma destek verdi. Bu arada taraftarlar geçtiğimiz gün babasını kaybeden ama maça yetişen Kostak Sloukas'a destek tezahüratlarında bulundu.

MAÇA YİNE KULAKLIKLA ÇIKTI
Sinan Erdem'deki serinin ikinci maçına kulağında kulaklıkla çıkan Anadolu Efes'in koçu Ergin Ataman, dünkü maça da aynı şekilde kulaklıkla çıktı. F.Bahçeli taraftarlar Ataman'ı yine protesto etti ama tatsız olaylar yaşanmadı.

  1. 14.6.2019
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