Basketbol Süper Ligi şampiyonluk yarışı tivibu SPOR'da

Anadolu Efes'in ev sahipliğinde gerçekleşecek serinin beşinci maçı ise 17 Haziran Pazartesi günü oynanacak. Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak maçlar Müjdat Mustafa Muratoğlu'nun anlatımı, Tufan Ersöz ve Kaan Kural'ın yorumlarıyla ekrana gelecek. Maç öncesinde, devre arasında ve maç sonunda özel röportajlar da canlı yayında basketbolseverlerle buluşacak. 4 galibiyet alanın şampiyonluğa ulaşacağı serinin uzaması durumunda ise takımlar 19 Haziran Perşembe, devam etmesi halinde ise 21 Haziran Cuma günü tekrar karşı karşıya gelecek.



