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14 Haziran 2019, Cuma
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şampiyonluk yarışı tivibu SPOR'da

Basketbol Süper Ligi şampiyonluk yarışı tivibu SPOR'da

Basketbolseverlerin sezon boyunca Tivibu Spor ekranlarından takip ettiği Tahincioğlu 'nde heyecan play-off serisi ile devam ediyor. 15 Haziran Cumartesi günü oynanacak serinin dördüncü maçında , 'i konuk edecek.

'in ev sahipliğinde gerçekleşecek serinin beşinci maçı ise 17 Haziran Pazartesi günü oynanacak. Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak maçlar Müjdat Mustafa Muratoğlu'nun anlatımı, Tufan Ersöz ve 'ın yorumlarıyla ekrana gelecek. Maç öncesinde, devre arasında ve maç sonunda özel röportajlar da canlı yayında basketbolseverlerle buluşacak. 4 galibiyet alanın şampiyonluğa ulaşacağı serinin uzaması durumunda ise takımlar 19 Haziran Perşembe, devam etmesi halinde ise 21 Haziran Cuma günü tekrar karşı karşıya gelecek.

  1. 14.6.2019
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