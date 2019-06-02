Anadolu Efes 80-68 Galatasaray | MAÇ SONUCU
02 Haziran 2019, Pazar
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80-68 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Anadolu Efes 80-68 Galatasaray | MAÇ SONUCU

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında , konuk ettiği 'yı 80-68 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.

Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmenin üçüncü maçı, 5 Haziran Çarşamba günü bu kez ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşma düşük tempoda başlarken , pota altından bulduğu basketlerle 4. dakikayı 7-6 üstün geçti. Galatasaray Doğa Sigorta, çeyrek boyunca rakibini boyalı alanda durdurmakta sorun yaşadı. Lacivert-beyazlılar, birinci periyodu 24-14 önde kapattı.

İkinci çeyreğin yaklaşık ilk 4 dakikasında hücum süresini iyi kullanamayan ve skor üretemeyen sarı-kırmızılı takım karşısında kısa oyuncularıyla etkili olan Anadolu Efes, 16. dakikada farkı 19 sayıya çıkardı: 36-17. Kenardan oyuna dahil olan isimlerin katkısıyla skor farkını koruyan ev sahibi ekip, Galatasaray Doğa Sigorta karşısında soyunma odasına 46-30 üstün girdi.

Sarı-kırmızılı takım, ikinci yarıya üst üste top kayıplarıyla girdi. Oyundan düşen rakibi karşısında hızlı hücumlarla ritimli oyununu sürdüren Anadolu Efes, 26. dakikada farkı 24 sayıya kadar yükseltti: 60-36. Bir ara farkı 27 sayıya (67-40) çıkaran ev sahibi takım, son çeyreğe 67-42 önde gitti.

Final periyodunda skor farkını korumayı başaran Anadolu Efes, karşılaşmayı 80-68 kazandı.

Mücadele öncesinde 2011-2013 yıllarında Anadolu Efes'te oynayan Sasha Vujacic'e, Avrupa Ligi'nde geçen aylarda oynanan 400. maça özel hazırlanan ve oyuncunun kendi isminin de yer aldığı forma hediye edildi.


  1. 02.06.2019
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