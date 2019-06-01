İlk raund efes’in
Tahıncİoğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 82-77 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. 2’nci randevu yarın.
Tahıncİoğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 82-77 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği eşleşmenin ikinci karşılaşması, yarın saat 16.30'da Anadolu Efes'in ev sahipliğinde yine Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
BÜYÜK ÇEKİŞME
Karşılaşmaya savunmada etkili başlayan Efes, pota altından bulduğu basketlerle öne geçti ve ilk çeyreği 22-19 önde kapadı. Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte 24-19 üstünlük kuran G.Saray, soyunma odasına 43-41 galip girdi. Anadolu Efes, 64-63 önde girdiği final periyodunda maçı 82-77 kazandı.
BÜYÜK ÇEKİŞME
Karşılaşmaya savunmada etkili başlayan Efes, pota altından bulduğu basketlerle öne geçti ve ilk çeyreği 22-19 önde kapadı. Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci çeyrekte 24-19 üstünlük kuran G.Saray, soyunma odasına 43-41 galip girdi. Anadolu Efes, 64-63 önde girdiği final periyodunda maçı 82-77 kazandı.
- 1.6.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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