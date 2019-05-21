Play-off başlıyor – Fotomaç – 21 Mayıs 2019
21 Mayıs 2019, Salı
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Play-off başlıyor

Play-off başlıyor
Tahincioğlu Süper Ligi'nde play-off mücadelesi bugün oynanacak Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol karşılaşmasıyla başlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.15'te başlayacak ve Tivibu Spor 2'den ekranlara gelecek.
  1. 21.5.2019
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