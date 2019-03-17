Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray İstanbul Üniversitesi'ni 80-75 yendi
17 Mart 2019, Pazar
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'nde Üniversitesi'ni 80-75 yendi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray İstanbul Üniversitesi'ni 80-75 yendi

'nin 22. haftasında , deplasmanda Üniversitesi'ni 80-75 yendi.

Küme düşmesi kesinleşen Üniversitesi 21. yenilgisini alırken, 14. galibiyetini elde etti.

Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü

Hakemler: Erhan Gürsel, Yiğit Gönültaş, Muzaffer Vardarlı

: Gülse Uğur 7, Feride Şevval Akalan 6, Watkins 18, Yasemin Güneş 4, İlayda Güner 16, Hande Güven 6, Eylül Minez, Kardelen Gezgin 9, Şuğranur Hatice Sönmez, Fall 9

Galatasaray: 18, Macaulay 10, Abdi 11, Şerife Alperi Onar 3, İnci Güçlü 4, İrem Naz Topuz 2, Sinem Ataş 6, Eda Şahin 9, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Grigalauskyte 15

1. Periyot: 14-14

Devre: 32-34

3. Periyot: 52-55

  1. 17.03.2019
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