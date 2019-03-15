Yunanistan karıştı
Olympiakos, son Panathinaikos karşılaşmasında çileden çıktı, Yunan Ligi’nden çekilme kararı alıp, Adriyatik Lig’e başvuru yaptı.
Yunanistan'daki Olympiakos-Panathinaikos rekabetinde işler karıştı. İki ezeli rakibin yarıda kalan son maçında ev sahibi Panathinaikos'ta başkan Giannakopoulos, ilginç bir harekete imza atmıştı. Pana'nın patronu, salonu terk eden Olympiakoslu basketbolcuların oturduğu benclere kadın iç çamaşırı bırakmıştı. "Artık bunları kaldıramıyoruz" açıklaması yapan Olympiakos, ligden çekilme kararı aldı. Yunan devi, Adriyatik Ligi'nde mücadele etmek için başvuru yaptı.
- 15.3.2019
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
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