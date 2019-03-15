Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
15 Mart 2019, Cuma
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liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

1. 'nin 23'üncü, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin ise 26. haftası oynanan ikişer maçla başladı.

Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Sigortam.net İTÜ -Finalspor: 87-81

Semt77 Belediyespor-Petkimspor: 87-79

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Üniversitesi-Nesibe Aydın: 53-77

Çankaya Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi Gelişim: 107-50

  1. 15.03.2019
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