Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta ise 1 maçla devam etti.
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta mücadelesi oynanan birer maçla sona erdi.
Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji: 90-73
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Gaziantep Basketbol: 69-93
Darüşşafaka Tekfen-Pınar Karşıyaka: 93-78
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Çukurova Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 64-71
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Bandırma Kırmızı-Semt77 Yalova Belediyespor: 94-82
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Urla Belediyespor: 54-61
- 10.03.2019
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Yorum
uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
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