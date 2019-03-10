Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
10 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Tahincioğlu 'nde 21. hafta 3, Süper Ligi'nde 21. hafta ise 1 maçla devam etti.

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22, Türkiye 1. Ligi'nde ise 25. hafta mücadelesi oynanan birer maçla sona erdi.

Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

Beko-Bahçeşehir Koleji: 90-73

Büyükçekmece Basketbol-Gaziantep Basketbol: 69-93

Tekfen-Pınar Karşıyaka: 93-78

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Çukurova Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 64-71

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Bandırma Kırmızı-Semt77 Yalova Belediyespor: 94-82

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Büyükşehir Belediyespor-Urla Belediyespor: 54-61

  1. 10.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN