Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası 3 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 21. haftasına 5, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftasına ise 4 maçla devam edildi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası 3 maçla başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 21. haftasına 5, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftasına ise 4 maçla devam edildi.
Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Bahçeşehir Koleji-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 87-83
Gaziantep Basketbol-Türk Telekom: 85-79
Beşiktaş Sompo Japan-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 90-84
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Düzce Belediyespor: 70-75
Ankara DSİ-Finalspor: 80-94
Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Semt77 Yalova Belediyespor: 89-59
Karesispor-Akhisar Belediyespor: 64-79
Edirnespor-Bandırma Kırmızı: 77-81
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
Urla Belediyespor-Mardin Büyükşehir Belediyespor: 58-63
Edremit Belediyesi Gürespor-Bayraklı Belediyespor: 73-81
Elazığ İl Özel İdare-Nesibe Aydın: 68-62
Yalova VİP Gençlik-İstanbulgücü: 83-77
- 02.03.2019
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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