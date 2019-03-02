Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar
02 Mart 2019, Cumartesi
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basketbol liglerinde toplu sonuçlar

Türkiye basketbol liglerinde toplu sonuçlar

'nin 20. haftası 3 maçla başlarken, Basketbol 1. Ligi'nin 21. haftasına 5, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftasına ise 4 maçla devam edildi.

'nin 20. haftası 3 maçla başlarken, Basketbol 1. Ligi'nin 21. haftasına 5, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 24. haftasına ise 4 maçla devam edildi.

Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

Bahçeşehir Koleji-Adatıp Büyükşehir Belediye Basketbol: 87-83

Gaziantep Basketbol-Türk Telekom: 85-79

Beşiktaş Sompo Japan-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 90-84

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Büyükşehir Belediyespor-Düzce Belediyespor: 70-75

Ankara DSİ-Finalspor: 80-94

Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Semt77 Belediyespor: 89-59

Karesispor-Akhisar Belediyespor: 64-79

Edirnespor-Bandırma Kırmızı: 77-81

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Urla Belediyespor-Mardin Büyükşehir Belediyespor: 58-63

Edremit Belediyesi Gürespor-Bayraklı Belediyespor: 73-81

İl Özel İdare-Nesibe Aydın: 68-62

Yalova VİP Gençlik-İstanbulgücü: 83-77

  1. 02.03.2019
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