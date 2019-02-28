Potada derbi Fener'in!
Şanlıurfa’da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray’ı 15 sayı farkla yenip yarı finalde Mersin BŞB’nin rakibi oldu.
Kadınlar Kadınlar Türkiye Kupası'nda ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 20-8 gibi farklı bir skorla önde bitirmeyi başardı. İkinci çeyrekte de etkili oyununu devam ettiren sarı-lacivertliler devreyi 41-26 önde bitirdi ve soyunma odasına mutlu gitti.
ÇABALARI YETMEDİ
Üçüncü çeyrekte farkı azaltmaya çalışan Galatasaray bir araya 48-37'yi yakaladı ve F.Bahçe toparlandı. Son çeyreğe Kanarya'nın 55-42 üstünlüğüyle girdi. Son çeyrekte de skoru kontrol eden Fenerbahçe, karşılaşmadan 71-56'lık skorla galip ayrılırken yarı finalde Mersin BŞB'nin rakibi oldu.
YARI FİNAL MAÇLARI BUGÜN OYNANACAK
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde birbirinden heyecanlı maçlar geride kaldı. Ligde 20'de 20 yapan Çukurova Belediye, Beşiktaş'ı 77-66 yendi, Botaşise OGM Orman'ı 78-58 devirdi. Mersin BŞB ise Hatay BŞB karşısından 79-76 galip ayrıldı. Yarı final maçları bugün oynancak. Program şöyle; 17.00 Çukurova-BOTAŞ, 19.30 Mersin BŞB-Fenerbahçe. Final maçı ise cumartesi 15.00'te oynanacak.
- 28.2.2019
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
Emre Bu Galatasarayı bukadarmı çekemiyorlar anlamıyorum avrupada böyle türkiyede böyle fatih terim kimle ugraşacak bu kadar bilmiyorum yazık be
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
Fahri demir k maras Ben sahsim adına varın başındaki bekçilerin kararina sonuna kadar katılıyorum çünkü top daha sitaddan dışarı cikmamisdi
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İşte Hatayspor'un çok tartışılan 4. golü! Sizce 'VAR' kararı doğru mu?
Toplam 32
Yorum
baran goldu
Potada derbi Fener'in! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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