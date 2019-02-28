Potada derbi Fener'in!

Kadınlar Kadınlar Türkiye Kupası'nda ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan Fenerbahçe, ilk çeyreği 20-8 gibi farklı bir skorla önde bitirmeyi başardı. İkinci çeyrekte de etkili oyununu devam ettiren sarı-lacivertliler devreyi 41-26 önde bitirdi ve soyunma odasına mutlu gitti.



ÇABALARI YETMEDİ



Üçüncü çeyrekte farkı azaltmaya çalışan Galatasaray bir araya 48-37'yi yakaladı ve F.Bahçe toparlandı. Son çeyreğe Kanarya'nın 55-42 üstünlüğüyle girdi. Son çeyrekte de skoru kontrol eden Fenerbahçe, karşılaşmadan 71-56'lık skorla galip ayrılırken yarı finalde Mersin BŞB'nin rakibi oldu.



YARI FİNAL MAÇLARI BUGÜN OYNANACAK



Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası çeyrek finalinde birbirinden heyecanlı maçlar geride kaldı. Ligde 20'de 20 yapan Çukurova Belediye, Beşiktaş'ı 77-66 yendi, Botaşise OGM Orman'ı 78-58 devirdi. Mersin BŞB ise Hatay BŞB karşısından 79-76 galip ayrıldı. Yarı final maçları bugün oynancak. Program şöyle; 17.00 Çukurova-BOTAŞ, 19.30 Mersin BŞB-Fenerbahçe. Final maçı ise cumartesi 15.00'te oynanacak.