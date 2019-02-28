Darüşşafaka deplasmanda kayıp
28 Şubat 2019, Perşembe
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deplasmanda kayıp

Darüşşafaka deplasmanda kayıp

Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY 'nin 24. haftasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a deplasmanda 77-58 mağlup oldu.

kentindeki Menora Mivtachim Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 18-10 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına 38-23 üstün gitti.

Son periyoda 57-41 önde başlayan Maccabi FOX, salondan 77-58 galip ayrıldı.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY 'nde iyi bir sezon geçirmeyen yeşil-siyahlı ekip, 21. mağlubiyetini yaşadı.

Normal sezonu ilk 8 içinde bitirerek play-off'lara girmenin hesaplarını yapan Maccabi FOX ise 11. galibiyetini aldı.

  1. 01.03.2019
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