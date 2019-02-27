Euroleague'de dev heyecan! Fenerbahçe - Anadolu Efes...
27 Şubat 2019, Çarşamba
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Euroleague'de dev heyecan! - ...

Euroleague'de dev heyecan! Fenerbahçe - Anadolu Efes...

Euroleague'de 24. hafta heyecanı 28 Şubat Perşembe ve 1 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Khimki Moskova, EA7 'yu ağırlayacak. Ligde bu hafta Türk derbisi heyecanı da yaşanacak. , Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ile mücadele edecek. ise İsrail deplasmanında Maccabi FOX ile oynayacak. Hafta Lassa - arasındaki derbisiyle sona erecek.

Euroleague'de 24. hafta heyecanı 28 Şubat Perşembe ve 1 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Euroleague'in 24. haftasında oynanacak Türk derbisinde ise Beko ile kozlarını paylaşacak.

THY Euroleague'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

28 ŞUBAT PERŞEMBE

20.00 Khimki Moskova - EA7

20.45 Fenerbahçe Beko -

22.05 Maccabi FOX - Tekfen

22.30 Saski Baskonia SAD -

23.00 Gran Canaria - Panathinaikos

1 MART CUMA

21.00 Buducnost Podgorica -

22.30 Olympiakos - CSKA Moskova

23.00 FC Lassa -

  1. 27.02.2019
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