Euroleague'de dev heyecan! Fenerbahçe - Anadolu Efes...
THY Euroleague'de 24. hafta heyecanı 28 Şubat Perşembe ve 1 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Khimki Moskova, EA7 Olimpia Milano'yu ağırlayacak. Ligde bu hafta Türk derbisi heyecanı da yaşanacak. Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes ile mücadele edecek. Darüşşafaka ise İsrail deplasmanında Maccabi FOX Tel Aviv ile oynayacak. Hafta Barcelona Lassa - Real Madrid arasındaki İspanya derbisiyle sona erecek.
THY Euroleague'de 24. hafta heyecanı 28 Şubat Perşembe ve 1 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Euroleague'in 24. haftasında oynanacak Türk derbisinde ise Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes kozlarını paylaşacak.
THY Euroleague'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
28 ŞUBAT PERŞEMBE
20.00 Khimki Moskova - EA7 Olimpia Milano
20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Darüşşafaka Tekfen
22.30 Saski Baskonia SAD - Zalgiris Kaunas
23.00 Gran Canaria - Panathinaikos
1 MART CUMA
21.00 Buducnost Podgorica - Bayern Münih
22.30 Olympiakos - CSKA Moskova
23.00 FC Barcelona Lassa - Real Madrid
- 27.02.2019
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