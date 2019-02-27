THY Euroleague'de 24. hafta heyecanı
27 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri THY Euroleague'de 24. hafta heyecanı

Euroleague'de 24. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 24. hafta heyecanı

Euroleague'in 24. haftasında oynanacak Türk derbisinde ile kozlarını paylaşacak. ise deplasmanda ekibi Maccabi ile mücadele edecek.

Euroleague'de 24. hafta heyecanı yarın ve 1 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Khimki , EA7 'yu ağırlayacak. Ligde bu hafta Türk derbisi heyecanı da yaşanacak. , Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ile mücadele edecek. ise deplasmanında Maccabi ile oynayacak. Hafta Lassa - arasındaki derbisiyle sona erecek.

THY Euroleague'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

28 ŞUBAT PERŞEMBE
20.00 Khimki Moskova - EA7 Olimpia Milano
20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Darüşşafaka Tekfen
22.30 Saski Baskonia SAD -
23.00 Gran Canaria - Panathinaikos

1 MART CUMA
21.00 Buducnost Podgorica -
22.30 Olympiakos - CSKA Moskova
23.00 FC Barcelona Lassa - Real Madrid

  1. 27.02.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

THY Euroleague'de 24. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN