Ergin Ataman: "Kazanmak için maçın sonuna kadar mücadele edeceğiz"
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe maçını kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.
THY Euroleague 24. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman karşılaşma ile oyunculardan Vasilije Micic kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Euroleague'in en zor maçlarından birini oynayacaklarını söyleyen Ataman, "Fenerbahçe bu sezon kendi sahasında hiç maç kaybetmedi. Teknik kadrolarına ve oynadıkları basketbola çok saygı duyuyoruz. Ancak biz de Euroleague'de hedeflerimiz doğrultusunda kalan her maça bir final maçı gibi yaklaşıyoruz. Bunun için de Ülker Arena'da iyi basketbol oynayarak galip gelmeye çalışacağız. Hafta içinde bu maça çok iyi hazırlanamadık. Micic ve Doğuş'un sakatlıklarının yanı sıra milli takıma üç oyuncumuz gitti. Kadro olarak sıkıntı yaşadık. Maça tam kadro çıkıp, kendi sistemimizi ortaya koyarak kazanmak için maçın sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.
Vasilije Micic ise zor bir mücadele olacağını belirterek, "Bu sezon Fenerbahçe Beko ile beşinci randevuya çıkacağız. Herkesin bildiği gibi iki takım da birbirlerini çok iyi tanıyor. Önemli olan bizim maça nasıl başlayacağımız ve nasıl oynayacağımız. 40 dakika boyunca yüksek konsantrasyon ile mücadele etmeliyiz" dedi.
- 27.02.2019
- Güncelleme: 27.02.2019 14:39
- Galatasaray'ın 11'i belli oldu! Fatih Terim'den büyük sürpriz
- Galatasaray'ın güzel voleybolcusu Sinem Yıldız'ın paylaşımları olay oldu
- UEFA kulüpler sıralamasını açıkladı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi fark
- Japonlar şaştı kaldı! Fenerbahçe...
- Oğuzhan Özyakup gönlünü Hollandalı DJ Manon Jazmin’e kaptırdı
-
Ünal Karaman: Böyle penaltı olmaz
Toplam 4
Yorum
KONYA lı Keşke KONYA SPOR maçında da trabzon spor kazanmış olduğu pozisyonda da gerçeği soyleseydin de bizde seni bir KONYA lı olarak destekleseydik.
-
Ve transfer patladı! Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı...
Toplam 2
Yorum
ged 61 yusuf yazıcı ve abdulkadir ömür yurt dışına gideceklerse sıra takımlarına değil şampiyonluğa oynayan büyük takımlara gitmeliler...
-
Volkan Demirel: "Lefter'in kemiklerini sızlatmayın!"
Toplam 4
Yorum
ASLAN KRAL BURAK KRAL NE YAPTI SANA VOLKAN. TOP AYRI SEN AYRI KÖŞELERDEYDİNİZ. O BİR ASLAN KRAL
Ergin Ataman: "Kazanmak için maçın sonuna kadar mücadele edeceğiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.