FIBA 2019 Dünya Kupası kura çekiminde seri başı ülkeler belli oldu
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 2019 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nin tamamlanmasıyla, Dünya Kupası'nda yer alacak 32 takım belli oldu.
16 Mart'ta Çin'in Shenzsen şehrinde gerçekleştirilecek kura çekimine seri başı olarak katılacak ülkeler de netleşti. Ev sahibi Çin ile birlikte Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan en iyi 7 ülke kurada seri başı olacak. 32 takım 4'erli olarak 8 gruba ayrılacak.
FIBA Dünya Sıralaması'na göre, Türkiye kura çekiminde seri başı olacak ülkeler şöyle:
Çin - Ev Sahibi
1. ABD
2. İspanya
3. Fransa
4. Sırbistan
5. Arjantin
6. Litvanya
7. Yunanistan (Dünya sıralamasında yedinci sırada yer alan Slovenya kupadan elendiği için)
FIBA 2019 Dünya Kupası'nda yer alacak 32 takım ise şu şekilde:
Ev Sahibi: Çin
Afrika (5): Angola, Fildişi Sahilleri, Nijerya, Senegal, Tunus
Asya (7): Avustralya, İran, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Filipinler, Ürdün
Amerika (7): Arjantin, Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Porto Riko, ABD, Venezuela
Avrupa (12): Çekya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, Karadağ, Polonya, Rusya Sırbistan, İspanya, Türkiye
- 27.02.2019
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Ertuğrul Doğan: "Samimiyetle yolumuza devam edeceğiz"
Toplam 2
Yorum
ibrahim Bu takımda ruh kalmamış 3-0 önde bile olsa bile rakıp 3-3 getirebilecek durumda..kısaca 3 ligten bir takım bile dağıtır bu takımı.
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Ertuğrul Doğan: "Samimiyetle yolumuza devam edeceğiz"
Toplam 2
Yorum
MİSAFİR bu trabzondan bi cacık olmaz
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Volkan Demirel: "Lefter'in kemiklerini sızlatmayın!"
Toplam 6
Yorum
eray 3 3 çok iyi sonuçmuş gibi abartın takım 4 senedir dökülüyor seneye beşiktaş başakşehir ts gs yine güçlenecek fb isterse derbi alsın
FIBA 2019 Dünya Kupası kura çekiminde seri başı ülkeler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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