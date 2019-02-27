FIBA 2019 Dünya Kupası kura çekiminde seri başı ülkeler belli oldu
27 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Haberleri FIBA 2019 Dünya Kupası kura çekiminde seri başı ülkeler belli oldu

FIBA Kupası kura çekiminde ülkeler belli oldu

FIBA 2019 Dünya Kupası kura çekiminde seri başı ülkeler belli oldu

Uluslararası Federasyonu (FIBA) 2019 Basketbol Elemeleri'nin tamamlanmasıyla, Dünya Kupası'nda yer alacak 32 takım belli oldu.

16 Mart'ta 'in Shenzsen şehrinde gerçekleştirilecek kura çekimine olarak katılacak ülkeler de netleşti. Ev sahibi Çin ile birlikte 'na gitmeye hak kazanan en iyi 7 ülke kurada seri başı olacak. 32 takım 4'erli olarak 8 gruba ayrılacak.

FIBA Dünya Sıralaması'na göre, Türkiye kura çekiminde seri başı olacak ülkeler şöyle:

Çin - Ev Sahibi
1. ABD
2.
3.
4.
5. Arjantin
6. Litvanya
7. (Dünya sıralamasında yedinci sırada yer alan Slovenya kupadan elendiği için)

FIBA 2019 Dünya Kupası'nda yer alacak 32 takım ise şu şekilde:

Ev Sahibi: Çin
Afrika (5): Angola, Fildişi Sahilleri, Nijerya, Senegal, Tunus
Asya (7): Avustralya, İran, Japonya, , , Filipinler, Ürdün
Amerika (7): Arjantin, Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, , ABD, Venezuela
Avrupa (12): Çekya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, Karadağ, Polonya, Rusya Sırbistan, İspanya,

  1. 27.02.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

FIBA 2019 Dünya Kupası kura çekiminde seri başı ülkeler belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN