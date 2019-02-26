Balıkesir Basket U16 Takımı Bölge Şampiyonası’nda
26 Şubat 2019, Salı
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Basket U16 Takımı Bölge Şampiyonası’nda

Balıkesir Basket U16 Takımı Bölge Şampiyonası’nda

Basket Kulübü, U16 kategorisinde il birinciliği müsabakalarında on maçın dokuzunu kazanarak il ikincisi oldu.

Basket bu sonuçla Marmara il ikincisi olarak Balıkesir'i temsil etme hakkını elde etti. Balıkesir'de yapılacak olan şampiyona U16 sayesinde oldukça renkli geçmeye aday. Balıkesir Basket U18 Takımı Balıkesir'i doğrudan Türkiye Şampiyonasında temsil ederken, U16 Takımı da 5-9 Mart tarihlerinde şehrimizde yapılacak Bölge Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonası için vize mücadelesi verecek.

  1. 26.02.2019
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