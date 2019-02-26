Balıkesir Basket U16 Takımı Bölge Şampiyonası’nda
Balıkesir Basket Kulübü, U16 kategorisinde il birinciliği müsabakalarında on maçın dokuzunu kazanarak il ikincisi oldu.
Balıkesir Basket bu sonuçla Marmara bölge şampiyonasında il ikincisi olarak Balıkesir'i temsil etme hakkını elde etti. Balıkesir'de yapılacak olan şampiyona Balıkesir Basket U16 sayesinde oldukça renkli geçmeye aday. Balıkesir Basket U18 Takımı Balıkesir'i doğrudan Türkiye Şampiyonasında temsil ederken, U16 Takımı da 5-9 Mart tarihlerinde şehrimizde yapılacak Bölge Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonası için vize mücadelesi verecek.
- 26.02.2019
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Galatasaray'ın Erzurumspor talebi kabul edildi
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Yorum
Murat25 17.30 da hava daha soğuk olur. Öğlen saatinde oynanması lazım.
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Burak Yılmaz: "Bize hiç yakışmadı"
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Yorum
TERS KÖŞE VOLKAN SEVGİLİ ASLAN KRAL BURAK. O NE BİÇİM PENALTI ATIŞ. VOLKANI TERS KÖŞE YAPTIN. ADAM ADETA TOPSUZ TARAFTAN AVUTA ÇIKACAKTI KENDİSİ
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Fenerbahçe Kulübünden Beşiktaş'a yönetimine teşekkür
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Yorum
Enda Olay bu abi 3-3 lük maç herkes keyif almış bırakın üzülmeyi tamam puan kaybı var iki taraf içinde ama keyifli maç idi
Balıkesir Basket U16 Takımı Bölge Şampiyonası’nda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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