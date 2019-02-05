Beşiktaş Sompo Japan Slovenya deplasmanında
05 Şubat 2019, Salı
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Slovenya deplasmanında

Beşiktaş Sompo Japan Slovenya deplasmanında

, üst tura çıkmayı garantilediği D Grubu'nun yarın Slovenya deplasmanında 'yla karşılaşacak.

, üst tura çıkmayı garantilediği D Grubu'nun yarın Slovenya deplasmanında 'yla karşılaşacak.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Stozice Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

İlk 13 maçta 8 galibiyet elde eden Beşiktaş Sompo Japan, 8 takımlı grupta ilk 4'e kalmayı garantilemişti. Siyah-beyazlılar, tek galibiyetle grubun son sırasındaki rakibi karşısında deplasmanda kazanması durumunda son 16 turuna 2. sırada çıkacak.

  1. 5.2.2019 09:38
  2. Güncelleme: 5.2.2019 09:54
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