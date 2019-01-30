Galatasaray Macaristan deplasmanında
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda Macaristan temsilci DVTK ile karşılaşacak.
Kadın basketbolundan Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda son 16 turunda mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, Miskolc kentinde DVTK'ye konuk olacak.
Generali Arena'da oynanacak maç TSİ 20.30'da başlayacak.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan turun ilk maçını Galatasaray 77-76 kazanmıştı.
Galatasaray, yarınki müsabakayı kazanması durumunda 8'li final etabına yükselecek. Sarı-kırmızılılar, 2 ve üstü farklı mağlubiyet durumunda ise organizasyona veda edecek.
- 30.1.2019 09:43
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Galatasaray Macaristan deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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