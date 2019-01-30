Galatasaray Macaristan deplasmanında

Kadın basketbolundan Avrupa'nın iki numaralı organizasyonunda son 16 turunda mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, Miskolc kentinde DVTK'ye konuk olacak.

Generali Arena'da oynanacak maç TSİ 20.30'da başlayacak.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan turun ilk maçını Galatasaray 77-76 kazanmıştı.

Galatasaray, yarınki müsabakayı kazanması durumunda 8'li final etabına yükselecek. Sarı-kırmızılılar, 2 ve üstü farklı mağlubiyet durumunda ise organizasyona veda edecek.