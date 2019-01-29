Pınar Karşıyaka tur peşinde

S.Oliver Arena'daki maç saat 21.00'de başlayacak. Würzburg'un son 16'yı garantilediği grupta rakibiyle zirve yarışı veren Karşıyaka, Almanya'da galip geldiği takdirde bitime 1 hafta kala tur atlayacak. İzmir ekibi rakibini deplasmanda yenemese bile 1 galibiyetle üçüncü sıradaki Z Mobile Priştine, Szolnoki Olaj deplasmanında kazanamazsa son 16'ya kalacak. Karşıyaka yenilir, Priştine kazanırsa düğümü son hafta oynanacak Priştine-Pınar Karşıyaka maçı çözecek. Bu ihtimalde ilk karşılaşmada rakibini 22 sayı farkla yenen temsilcimize Priştine'ye deplasmanda 21 sayı farkla yenilmesi dahi yetecek.



Hafta sonu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde önde götürdüğü karşılaşmada TOFAŞ'a uzatmada 93-91 yenilen, Avrupa'da adını son 16'ya yazdırıp moral tazelemek isteyen Karşıyaka'da Başkan Turgay Büyükkarcı, maçlarda 40 dakika boyunca mücadele etmeleri gerektiğini söyledi. Büyükkarcı, "TOFAŞ'a karşı sezon başından beri takım olarak en iyi maçlarımızdan birini oynadık. Bu karşılaşma bize gösterdi ki maçı 39 dakika oynamak yeterli değil. Konsantrasyonu tüm maça yaymak zorundayız. Buradan çıkarmamız gereken dersler var. Şu anda yapmamız gereken tüm bunlardan ders çıkarmak, aynı mücadele örneğini her maçta göstermek. Karşılaşmalarda galip gelmenin yolunu bulmak zorundayız. Almanya'da tur atlayarak İzmir'e döneceğiz" diye konuştu.