Fenerbahçe, Dinamo Kursk'u ağırlayacak – Fotomaç – 29 Ocak 2019
29 Ocak 2019, Salı
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Fenerbahçe, 'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Dinamo Kursk'u ağırlayacak

Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta maçında yarın sahasında temsilcisi 'la karşılaşacak.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertliler, grupta geride kalan 10 maçta elde ettiği 7 galibiyetle 2. sırada yer alıyor.

Grupta henüz mağlubiyet yaşamayan ise lider durumda bulunuyor.

İki takım arasında 'da oynanan ilk karşılaşmayı ev sahibi ekip 64-63 kazanmıştı.

  1. 29.1.2019 13:29
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