Düraşşafaka deplasmanda güldü
28 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Düraşşafaka deplasmanda güldü

Düraşşafaka deplasmanda güldü

Tahincioğlu Süper Ligi’nin 16. haftasında Basketbol, sahasında karşılaştığı Tekfen’e 65-62’lik skorla mağlup oldu.

Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Mehmet Şahin xx, Can Mavisu xx, Musa Kazım Çetin xx
: Orhan Hacıyeva, Tonye Jekiri xxx 16, Marko Tomas x 5, McKissic xxx 11, Phllip Edward Greene xx 4, Vasiliauskas xxx 17, Can Uğur Öğüt xx 6, Murat Göktaş x 3, Kadir, Arber Berisha
Başantrenör: Nenad Markovic
Tekfen: Douglas xxx 15, Muhammed Baygül xx 6, Kidd x 2, Diebler xx 5, Eric, x 4, Doğuş Özdemiroğlu, xxx 16, Jeremy Evans xxx 10, Zanis Peiners x 7,
Başantrenör: Selçuk Ernak
1. Periyot: 14-13 (Gaziantep Basketbol lehine)
Devre: 27-30 (Darüşşafaka lehine)
3. Periyot: 46-47 (Darüşşafaka lehine)

  1. 28.1.2019 21:37
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Düraşşafaka deplasmanda güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN