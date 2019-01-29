Warriors'tan peş peşe 11. galibiyet
29 Ocak 2019, Salı
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Warriors'tan peş peşe 11. galibiyet

Warriors'tan peş peşe 11. galibiyet

Amerikan 'nde () 'ı 132-100 yenen , üst üste 11. maçını kazandı.

'e 5 maçla devam edildi. Son 2 yılın şampiyonu , sezon öncesi kadrosuna kattığı DeMarcus Cousins'ın sakatlıktan döndüğü 18 Ocak'tan bu yana vites arttırdı.

Batı Konferansı'nın zirvesindeki Warriors, konuk olduğu 'ı 132-100 yenerek galibiyet serisini 11 karşılaşmaya çıkardı. Warriors'ta 26 sayı, 6 ribaunt, Cousins da 22 sayı, 6 ribauntla oynadı.

Curry, bir NBA sezonunda oynadığı ilk 40 maçta 200 üç sayılık basket atan ilk oyuncu oldu. Curry ayrıca art arda 7 sezon boyunca 200 üç sayılık basket barajını geçen ilk oyuncu olmayı da başardı.

Sonuçlar
Charlotte Hornets-New York Knicks: 101-92

Indiana Pacers-Golden State Warriors: 100-132

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 112-104

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 92-95

Clippers-Atlanta Hawks: 118-123

  1. 29.1.2019 10:34
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