FIBA Avrupa Kupası'nda son 16 belli olmaya başladı
24 Ocak 2019, Perşembe
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FIBA 'nda son 16 belli olmaya başladı

FIBA Avrupa Kupası'nda son 16 belli olmaya başladı

Basketbol Erkekler FIBA 2. turunda bitime 2 hafta kala 3 takım son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Toplam 4 grupta 16 ekibin yoluna devam ettiği organizasyonda gruplarında ilk 2 sırada yer alacak 8 ekip, son 16 turunda, FIBA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek 8 takımla eşleşecek.

Grup maçlarının bitimine 2 hafta kala I Grubu'nda temsilcisi s.Oliver, K Grubu'nda ekipleri Pallacanestro ile bir üst tura yükselme hakkını şimdiden kazandı.

Kupada yoluna devam eden tek Türk temsilcisi ise I Grubu'ndaki dördüncü maçında sahasında ekibi 'ı 102-95 mağlup etti. Grupta 3. galibiyetini alan yeşil-kırmızılı ekip ikinci sıradaki yerini korudu.

Sonuçlar ve puan durumu
Gruplarda dördüncü haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve 29-30 Ocak'ta oynanacak beşinci hafta maçlarının programı şöyle:

I Grubu:
Pınar Karşıyaka-Szolnoki Olaj (Macaristan): 102-95

Z (Kosova)-s.Oliver (Almanya): 78-91

S Takım O G M A Y P
1. s.Oliver 4 4 0 400 313 8
2. Pınar Karşıyaka 4 3 1 370 346 7
3. Z Mobile Priştine 4 1 3 321 369 5
4. Szolnoki Olaj 4 0 4 312 375 4

Szolnoki Olaj-Z Mobile Priştine

s.Oliver-Pınar Karşıyaka

J Grubu:
(Macaristan)-Balkan (): 65-64

(İsrail)- (Bulgaristan): 109-96

S Takım O G M A Y P
1. Alba Fehervar 4 3 1 329 278 7
2. Ironi Ness Ziona 4 3 1 377 351 7
3. Balkan 4 2 2 306 304 6
4. Lukoil Levski 4 0 4 298 377 4

Balkan-Ironi Ness Ziona

Lukoil Levski-Alba Fehervar

K Grubu:
Petrolina AEK (Kıbrıs Rum Kesimi)-Pallacanestro (İtalya): 59-74

Dinamo Sassari (İtalya)-Donar (): 97-74

S Takım O G M A Y P
1. Pallacanestro 4 4 0 346 287 8
2. Dinamo Sassari 4 3 1 364 331 7
3. Donar 4 1 3 297 310 5
4. Petrolina AEK 4 0 4 278 357 4

Donar-Petrolina AEK

Pallacanestro Varese-Dinamo Sassari

L Grubu:
Kataja Basket (Finlandiya)-Avtodor (Rusya): 88-80

ZZ Leiden (Hollanda)- (Danimarka): 89-85

S Takım O G M A Y P
1. Avtodor 4 3 1 346 277 7
2. Bakken Bears 4 2 2 360 320 6
3. ZZ Leiden 4 2 2 319 365 6
4. Kataja Basket 4 1 3 306 369 5

Avtodor Saratov-ZZ Leiden

Bakken Bears-Kataja Basket

  1. 24.1.2019 10:20
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