THY Euroleague'de 20. hafta heyecanı
THY Euroleague'de 20. haftasında Fenerbahçe ile Darüşşafaka evinde, Anadolu Efes ise deplasmanda mücadele edecek.
THY Euroleague'de 20. hafta heyecanı yarın ve 25 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe yarın Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Real Madrid ile oynayacakken, Darüşşafaka da bir başka İspanyol takımı Saski Baskonia'yı ağırlayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise FC Barcelona Lassa ile CSKA Moskvoa karşı karşıya gelecek.
THY Euroleague'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:
YARIN
20.30 Fenerbahçe Beko - Olympiakos
22.30 Maccabi FOX Tel Aviv - Panathinaikos
22.45 EA7 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas
23.00 Real Madrid - Anadolu Efes
25 OCAK CUMA
20.00 BC Khimki Moskova - Bayern Münih
20.15 Darüşşafaka Tekfen - Saski Baskonia SAD
21.00 Buducnost Podgorica - Gran Canaria
23.00 FC Barcelona Lassa - CSKA Moskvoa
- 23.1.2019 09:45
- Güncelleme: 23.1.2019 09:46
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
THY Euroleague'de 20. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.