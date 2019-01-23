THY Euroleague'de 20. hafta heyecanı
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Euroleague'de 20. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 20. hafta heyecanı

Euroleague'de 20. haftasında ile evinde, ise deplasmanda mücadele edecek.

Euroleague'de 20. hafta heyecanı yarın ve 25 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın Yunan ekibi 'u konuk edecek. , deplasmanında ile oynayacakken, da bir başka İspanyol takımı 'yı ağırlayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise FC Lassa ile CSKA Moskvoa karşı karşıya gelecek.
THY Euroleague'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

YARIN

20.30 Fenerbahçe Beko - Olympiakos
22.30 Maccabi FOX - Panathinaikos
22.45 EA7 Olimpia Milano -
23.00 Real Madrid - Anadolu Efes

25 OCAK CUMA

20.00 BC Khimki Moskova -
20.15 Darüşşafaka Tekfen - Saski Baskonia SAD
21.00 Buducnost Podgorica - Gran Canaria
23.00 FC Barcelona Lassa - CSKA Moskvoa

  1. 23.1.2019 09:45
  2. Güncelleme: 23.1.2019 09:46
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